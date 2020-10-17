Дзеркальні поверхні у квартирі або будинку здатні повністю видозмінити інтер'єр, надати йому розкоші та свіжості.

Як дзеркало змінює інтер'єр і де варто його розмістити, розповідає 24 канал. Читайте Дзеркало у передпокої: яке вибрати і де розмістити Основні функції дзеркальних поверхонь Практична – дзеркало допомагає бачити себе з боку.

Естетична – дзеркальна поверхня прикрашає приміщення. Дзеркало створює особливу атмосферу в приміщенні / Фото homester Переваги дзеркал в інтер'єрі Візуально збільшує простір.

Додає світло.

Створює оптичні ілюзії. Дзеркала мають багато плюсів​ / Фото inmyroom Цікаво Модні кольори в інтер'єрі, які роблять квартиру дорожчою Як дзеркальне полотно змінює інтер'єр Розширює стіни.

"Піднімає" стелю.

Збільшує приміщення.

Відбиває світло.

Надає затишку і комфорту. В інтер'єрі можна створити дзеркальну композицію / Фото svit-matrasiv Якщо ви вирішили встановити кілька дзеркал в одній кімнаті, всі вони повинні бути в однакових рамках – це дозволить інтер'єру виглядати цілісно. Цікаві нюанси Якщо встановити дзеркало навпроти вікна – ви отримаєте додаткове джерело світла і збільшите кімнату.

і збільшите кімнату. Якщо дверцята меблів (тумби або комода) зробити дзеркальними – світло буде відбиватися , а кімната наповниться приємними відблисками.

, а кімната наповниться приємними відблисками. Якщо встановити дзеркало без рами – воно зробить кімнату просторішою і додасть їй "дорожнечі". Дзеркала виконують 2 функції в інтер'єрі / Фото museum-design Дзеркала: які бувають Круглі. Такий тип дозволить пом'якшити незграбність приміщення; Прямокутні. При горизонтальній установці – дзеркало розширить простір, при вертикальній - підніме стелю; Овальні. Цей варіант універсальний і підійде до будь-якого інтер'єру; Нестандартні форми. Такі дзеркала можуть до невпізнанності змінити житло, надавши йому особливої атмосфери. У будь-який інтер'єр можна підібрати підходяще для нього дзеркало / Фото stroi-archive