Як дзеркало змінює інтер'єр: красиві приклади
Дзеркальні поверхні у квартирі або будинку здатні повністю видозмінити інтер'єр, надати йому розкоші та свіжості.
Як дзеркало змінює інтер'єр і де варто його розмістити, розповідає 24 канал.
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Основні функції дзеркальних поверхонь
Практична – дзеркало допомагає бачити себе з боку.
Естетична – дзеркальна поверхня прикрашає приміщення.
Дзеркало створює особливу атмосферу в приміщенні / Фото homester
Переваги дзеркал в інтер'єрі
- Візуально збільшує простір.
- Додає світло.
- Створює оптичні ілюзії.
Дзеркала мають багато плюсів / Фото inmyroom
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Як дзеркальне полотно змінює інтер'єр
- Розширює стіни.
- "Піднімає" стелю.
- Збільшує приміщення.
- Відбиває світло.
- Надає затишку і комфорту.
В інтер'єрі можна створити дзеркальну композицію / Фото svit-matrasiv
Цікаві нюанси
- Якщо встановити дзеркало навпроти вікна – ви отримаєте додаткове джерело світла і збільшите кімнату.
- Якщо дверцята меблів (тумби або комода) зробити дзеркальними – світло буде відбиватися, а кімната наповниться приємними відблисками.
- Якщо встановити дзеркало без рами – воно зробить кімнату просторішою і додасть їй "дорожнечі".
Дзеркала виконують 2 функції в інтер'єрі / Фото museum-design
Дзеркала: які бувають
- Круглі. Такий тип дозволить пом'якшити незграбність приміщення;
- Прямокутні. При горизонтальній установці – дзеркало розширить простір, при вертикальній - підніме стелю;
- Овальні. Цей варіант універсальний і підійде до будь-якого інтер'єру;
- Нестандартні форми. Такі дзеркала можуть до невпізнанності змінити житло, надавши йому особливої атмосфери.
У будь-який інтер'єр можна підібрати підходяще для нього дзеркало / Фото stroi-archive