О предложении стало известно из объявления, размещенного на сайте OLX. Рассказываем об особенностях украинского элитного жилья.

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Что известно об объекте

Квартира, которую успели окрестить "пшонковской", расположена на улице Круглоуниверситетской, вблизи станции метро "Театральная". Как говорится в объявлении, квартира оформлена в Викторианском стиле. А ее особенной изюминкой является наличие индивидуального лифта. Такое помещение просто находка для любителей интерьеров времен Людовика XV.

Квартира оформлена в викторианском стиле, по эксклюзивному проекту с индивидуальным лифтом в квартиру. Дизайн выполнен с использованием сусального золота, лепнины, художественной росписи, мрамора и экзотических пород деревьев,

– сказано в объявлении.

Помещение общей площадью 490 "квадратов" включает 8 жилых комнат, в том числе 4 спальни, 2 гостиные, кухню-столовую, кабинет, 4 ванные, холл и игровую. Все комнаты укомплектованы дорогой мебелью и аксессуарами.

Комнаты оформлены люстрами с кристаллами Swarovski, коврами Savonnerie, мебелью Angelo Cappellini, Jumbo, Chilini, Althorp by Theodore Alexander,

– добавляют авторы объявления.

Интерьер киевской квартиры за 4,4 миллиона долларов / Фото OLX

Среди бонусов – дом расположен в доме клубного типа. В наличии собственная служба сервиса: личный ЖЭК, подземный паркинг, стоянка во дворе, шлагбаум и круглосуточная охрана.

Напомним, что в ноябре на сайте OLX было размещено объявление о продаже пентхауса за 7 миллионов долларов.