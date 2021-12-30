Про пропозицію стало відомо з оголошення, розміщеного на сайті OLX. Розповідаємо про особливості українського елітного житла.

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Що відомо про об'єкт

Квартира, яку встигли охрестити "пшонківською", розташована на вулиці Круглоуніверситетській, поблизу станції метро "Театральна". Як зазначається в оголошені, квартира оформлена у Вікторіанському стилі. А її особливою родзинкою є наявність індивідуального ліфта. Таке помешкання просто знахідка для любителів інтер’єрів часів Людовика XV.

Квартира оформлена у вікторіанському стилі, за ексклюзивним проєктом з індивідуальним ліфтом в квартиру. Дизайн виконаний з використанням сусального золота, ліпнини, художнього розпису, мармуру і екзотичних порід дерев,

– сказано в оголошені.

Помешкання загальною площею 490 "квадратів" включає 8 житлових кімнат, зокрема 4 спальні, 2 вітальні, кухню-їдальню, кабінет, 4 ванні кімнати, хол та ігрову. Усі кімнати укомплектовані дорогими меблями та аксесуарами.

Кімнати оформлені люстрами з кристалами Swarovski, килимами Savonnerie, меблями Angelo Cappellini, Jumbo, Chilini, Althorp by Theodore Alexander,

– додають автори оголошення.

Інтер'єр київської квартири за 4,4 мільйона доларів / Фото OLX

Серед бонусів – помешкання розташоване у будинку клубного типу. В наявності своя служба сервісу: особистий ЖЕК, підземний паркінг, стоянка у дворі, шлагбаум і цілодобова охорона.

Нагадаємо, що у листопаді на сайті OLX було розміщено оголошення про продаж пентхаусу за 7 мільйонів доларів.