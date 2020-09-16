Зонирование – отличный способ разбить жилое помещение для функционального использования или сделать комнаты удобной планировки.

Самый простой способ зонировать квартиру – перегородки, которые могут быть выполнены из разного материала, рассказывает 24 канал.

Читайте Розетки и выключатели в квартире: сколько их должно быть и где разместить

Перегородки Небольшие и легкие стены, которые позволяют разделить пространство и создать удобный и практичный интерьер. Они занимают мало места и достаточно универсальны в использовании.

Виды перегородок

Стационарные перегородки изготавливают из тяжелых материалов (кирпич, пенобетон, дерево и пр.). Их нельзя перенести на другое место, но они считаются прочными и долговечными – можно вешать ТВ, полки и картины

Перегородки-экраны – две или несколько опор, между которыми закреплен основной материал не на всю высоту стены. Этот вариант не подойдет для ТВ или тяжелого декора, но справляются с функцией зонирования и не блокируют доступ света в помещение.

Перегородки-стеллажи – столб с закрытыми или открытыми полками по бокам. Этот вариант достаточно функционален, так как служит системой хранения и привлекательно выглядит в интерьере.

Мобильные перегородки – раздвижные конструкции, которые могут выполнять функции дверей и стен, и раздвигаются по принципу дверей-купе. Такой вариант подойдет для того, чтобы отделить спальню от гостиной, или создать гардеробную.

Вид перегородки зависит от функциональной нагрузки / Фото billionnews

Интересно Освещение в квартире: как правильно организовать

Материал

Перегородки могут быть выполнены из разного материала. В зависимости от личных предпочтений и дизайна квартиры, это может быть дерево, стекло, гипсокартон, кирпич и пр.

Примеры зонирования

Зонирование квартиры / Фото trizio

Выбирая перегородку для зонирования квартиры, обязательно продумайте, как она будет использоваться, и правильно подберите материал.