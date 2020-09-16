Зонування – відмінний спосіб розбити житлове приміщення для функціонального використання або зробити кімнати зручного планування.

Найпростіший спосіб зонувати квартиру – перегородки, які можуть бути виконані з різного матеріалу, розповідає 24 канал.

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Перегородки Невеликі і легкі стіни, які дозволяють розділити простір і створити зручний і практичний інтер'єр. Вони займають мало місця і досить універсальні у використанні.

Види перегородок

Стаціонарні перегородки виготовляють з важких матеріалів (цегла, пінобетон, дерево та ін.). Їх не можна перенести на інше місце, але вони вважаються міцними і довговічними – можна вішати ТВ, полиці і картини

Перегородки-екрани – дві або кілька опор, між якими закріплений основний матеріал не на всю висоту стіни. Цей варіант не підійде для ТВ або важкого декору, але перегородки легко справляються з функцією зонування і не блокують доступ світла в приміщення.

Перегородки-стелажі – стовп з закритими або відкритими полицями з боків. Цей варіант досить функціональний, так як служить системою зберігання і привабливо виглядає в інтер'єрі.

Мобільні перегородки – розсувні конструкції, які можуть виконувати функції дверей і стін, і розсуваються за принципом дверей-купе. Такий варіант підійде для того, щоб відокремити спальню від вітальні, або створити гардеробну.

Вид перегородки залежить від функціонального навантаження​ / Фото billionnews

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Матеріал

Перегородки можуть бути виконані з різного матеріалу. Залежно від особистих переваг і дизайну квартири, це може бути дерево, скло, гіпсокартон, цегла та ін.

Прикдади зонування

Зонування квартири / Фото trizio

Вибираючи перегородку для зонування квартири, обов'язково продумайте, як вона буде використовуватися, і правильно підберіть матеріал.​