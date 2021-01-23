Как зрительно увеличить маленькую комнату: лайфхаки от профи
Нередко в квартирах встречаются небольшие комнаты, особенно это касается старого жилого фонда.
Какие приемы позволят визуально расширить пространство, рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат в своем Instagram.
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Маленькое помещение обязывает внимательно отнестись к дизайну интерьера. Ведь используя правильные приемы, можно расширить пространство, сделать его не только функциональным, но и стильным.
Как зрительно увеличить комнату: советы от дизайнера интерьера
- Избавьтесь от беспорядка. Помните, что лишние предметы захламляют помещение. Чем меньше в комнате будет вещей – тем свежее и просторнее она будет выглядеть.
- Напольное покрытие должно быть без переходов, границ и различных порогов. Чем больше в квартире одинакового пола – тем больше выглядит помещение. По словам Виктории Файнблат, паркет елочкой еще больше позволит увеличить комнату.
- Цветовое решение. Чтобы сделать квартиру зрительно больше – используйте один цвет для стен, мебели и дверей.
С помощью простых приемов помещение будет казаться больше / Фото pinterest
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- Зеркальные поверхности. Стены, фартук на кухне, зеркала на мебели – все эти приемы позволят расширить помещение. Важно: зеркальный потолок не увеличит комнату.
- Гигантский масштаб.
Смело ставьте в маленькую комнату кровать с высоким изголовьем, вешайте огромную картину или ставьте кресло с высокой спинкой, – отметила дизайнер интерьера.
Один цвет для мебели, техники и стен увеличит пространство / Фото relend
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