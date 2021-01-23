Нередко в квартирах встречаются небольшие комнаты, особенно это касается старого жилого фонда.

Какие приемы позволят визуально расширить пространство, рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат в своем Instagram.

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Маленькое помещение обязывает внимательно отнестись к дизайну интерьера. Ведь используя правильные приемы, можно расширить пространство, сделать его не только функциональным, но и стильным.

Как зрительно увеличить комнату: советы от дизайнера интерьера

Избавьтесь от беспорядка . Помните, что лишние предметы захламляют помещение. Чем меньше в комнате будет вещей – тем свежее и просторнее она будет выглядеть.

. Помните, что лишние предметы захламляют помещение. Чем меньше в комнате будет вещей – тем свежее и просторнее она будет выглядеть. Напольное покрытие должно быть без переходов, границ и различных порогов. Чем больше в квартире одинакового пола – тем больше выглядит помещение. По словам Виктории Файнблат, паркет елочкой еще больше позволит увеличить комнату.

должно быть без переходов, границ и различных порогов. Чем больше в квартире одинакового пола – тем больше выглядит помещение. По словам Виктории Файнблат, паркет елочкой еще больше позволит увеличить комнату. Цветовое решение. Чтобы сделать квартиру зрительно больше – используйте один цвет для стен, мебели и дверей.

С помощью простых приемов помещение будет казаться больше / Фото pinterest

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Зеркальные поверхности. Стены, фартук на кухне, зеркала на мебели – все эти приемы позволят расширить помещение. Важно: зеркальный потолок не увеличит комнату.

Стены, фартук на кухне, зеркала на мебели – все эти приемы позволят расширить помещение. Важно: зеркальный потолок не увеличит комнату. Гигантский масштаб.

Смело ставьте в маленькую комнату кровать с высоким изголовьем, вешайте огромную картину или ставьте кресло с высокой спинкой, – отметила дизайнер интерьера.

Один цвет для мебели, техники и стен увеличит пространство / Фото relend