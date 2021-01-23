Нерідко у квартирах зустрічаються невеликі кімнати, особливо це стосується старого житлового фонду.

Які прийоми дозволять візуально розширити простір, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат у своєму Instagram.

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Маленьке приміщення зобов'язує уважно поставитися до дизайну інтер'єру. Адже використовуючи правильні прийоми, можна розширити простір, зробити його не тільки функціональним, але і стильним.

Як візуально збільшити кімнату: поради від дизайнера інтер'єру

Позбавтеся від безладу . Пам'ятайте, що зайві предмети захаращують приміщення. Чим менше у кімнаті буде речей – тим свіжішою і просторішою вона виглядатиме.

. Пам'ятайте, що зайві предмети захаращують приміщення. Чим менше у кімнаті буде речей – тим свіжішою і просторішою вона виглядатиме. Підлогове покриття має бути без переходів, меж і різних порогів. Чим більше у квартирі однакової підлоги – тим більшим виглядає приміщення. За словами Вікторії Файнблат, паркет ялинкою ще більше дозволить збільшити кімнату.

має бути без переходів, меж і різних порогів. Чим більше у квартирі однакової підлоги – тим більшим виглядає приміщення. За словами Вікторії Файнблат, паркет ялинкою ще більше дозволить збільшити кімнату. Колірне рішення. Щоб зробити квартиру візуально більшою – використовуйте один колір для стін, меблів і дверей.

За допомогою простих прийомів приміщення здаватиметься більшим​ / Фото pinterest

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Дзеркальні поверхні. Стіни, фартух на кухні, дзеркала на меблях – всі ці прийоми дозволять розширити приміщення. Важливо: дзеркальна стеля не збільшить кімнату.

Стіни, фартух на кухні, дзеркала на меблях – всі ці прийоми дозволять розширити приміщення. Важливо: дзеркальна стеля не збільшить кімнату. Гігантський масштаб.

Сміливо ставте у маленьку кімнату ліжко з високим узголів'ям, вішайте величезну картину або ставте крісло з високою спинкою, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Один цвет для мебели, техники и стен увеличит пространство / Фото relend