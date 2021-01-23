Як візуально збільшити маленьку кімнату: лайфхаки від профі
Нерідко у квартирах зустрічаються невеликі кімнати, особливо це стосується старого житлового фонду.
Які прийоми дозволять візуально розширити простір, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат у своєму Instagram.
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Маленьке приміщення зобов'язує уважно поставитися до дизайну інтер'єру. Адже використовуючи правильні прийоми, можна розширити простір, зробити його не тільки функціональним, але і стильним.
Як візуально збільшити кімнату: поради від дизайнера інтер'єру
- Позбавтеся від безладу. Пам'ятайте, що зайві предмети захаращують приміщення. Чим менше у кімнаті буде речей – тим свіжішою і просторішою вона виглядатиме.
- Підлогове покриття має бути без переходів, меж і різних порогів. Чим більше у квартирі однакової підлоги – тим більшим виглядає приміщення. За словами Вікторії Файнблат, паркет ялинкою ще більше дозволить збільшити кімнату.
- Колірне рішення. Щоб зробити квартиру візуально більшою – використовуйте один колір для стін, меблів і дверей.
За допомогою простих прийомів приміщення здаватиметься більшим / Фото pinterest
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- Дзеркальні поверхні. Стіни, фартух на кухні, дзеркала на меблях – всі ці прийоми дозволять розширити приміщення. Важливо: дзеркальна стеля не збільшить кімнату.
- Гігантський масштаб.
Сміливо ставте у маленьку кімнату ліжко з високим узголів'ям, вішайте величезну картину або ставте крісло з високою спинкою, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Один цвет для мебели, техники и стен увеличит пространство / Фото relend
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