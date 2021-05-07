Схема створення ідеальної кухні: корисна шпаргалка для власників

Кухня – особливе місце у домі, яке вимагає грамотного підходу та планування. При виборі важливо врахувати всі нюанси й дрібниці.

Лише так можна створити ідеальну кухню. Детальніше про всі тонкощі розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.

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Як створити ідеальну кухню

На глянцевих і скляних кухонних фасадах завжди видно відбитки пальців . Якщо щоденне прибирання не для вас – розгляньте інші варіанти.

. Якщо щоденне прибирання не для вас – розгляньте інші варіанти. На чорних кухнях найбільш сильно видно бруд – враховуйте це при замовленні.

– враховуйте це при замовленні. Яскраві фасади дуже швидко набридають.

Найбільш практичні кухні – під дерево або ж у натуральних кольорах та відтінках.

– під дерево або ж у натуральних кольорах та відтінках. Для маленьких приміщень відмінно підійде світла кухня під стелю.

За словами дизайнерки інтер'єру, якщо кухня виявилася нижчою, над верхніми шафами можна надбудувати короб з гіпсокартону.

Ідеальну кухню можна створити, якщо врахувати кілька рекомендацій / Фото pinterest

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Для того щоб кухня виглядала цілісно й акуратно, обов'язково використовуйте цоколь. Це також захистить від сміття під меблями.

Вибираючи фасади, врахуйте, який догляд за ними потрібен / Фото pinterest