Що пропонує ринок нерухомості Львова: 5 найдорожчих квартир

Згідно з аналітикою, ціни на житло у Львові стрімко йдуть угору. Особливо швидко дорожчає елітна нерухомість.

Як свідчать дані ЛУН, на початку лютого ціни на житло у Львові зросли до 22 200 гривень за квадратний метр. Це на 500 гривень більше, ніж у попередньому місяці.

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Схоже, продавці елітної нерухомості не збираються опускати цін. Так, на порталі OLX можна знайти квартири з цінником 1 мільйон доларів.

Найдорожча квартира у Львові

Пʼятикімнатна квартира у Галицькому районі в австрійському будинку, розташованому у центральній частині міста, має площу 211 квадратних метрів. В оголошенні зазначається, що у під'їзді працює ліфт. Є відеоспостереження та сигналізація.

Фасад найдорожчої квартири на ринку Львова / Скриншот 032.ua

У квартирі зроблено авторський ремонт в стилі бароко. Покупці отримають оригінальні італійські меблі, люстри, предмети декору та вмонтовану побутову техніку. На жаль, в оголошенні немає фото, які б допомогли зрозуміти як виглядають внутрішні приміщення квартири.

Ціна: 1 мільйон доларів (28 мільйонів гривень).

Шестикімнатна квартира на вулиці Червона

Дворівнева квартира, площею 450 квадратних метрів, включає власну терасу, ліфт з підземного паркінгу, 2 гаражі з дистанційним пультом.

Шестикімнатна квартира на вулиці Червона​ / Скриншоти 032.ua

На терасі є спеціальне укріплення для встановлення відкритого джакузі, Також на терасі облаштовано сауну.

У квартирах зроблений дизайнерський євроремонт, є підігрів підлоги, дубова паркетна дошка, та мармур. З цього ж матеріалу виконані підвіконня.

Ціна: 950 тисяч доларів.

Шестикімнатна квартира з ремонтом та терасою в центрі Львова

Щоб ознайомитися з найсучаснішими новобудовами Києва та Львова, перегляньте каталог Корпорації Нерухомості РІЕЛ . Девелопер пропонує сотні квартир, серед яких ви неодмінно знайдете ту, яка відповідає вашим потребам.



Шестикімнатна квартира з ремонтом та терасою в центрі Львова / Фото OLX

Квартира площею 409 "квадратів" розташована на 6-му поверсі будинку, який збудували ще у 1935 році. В будинку встановлені залізобетонні сходи та перекриття, є ліфт. Квартира має 2 рівні. На першому рівні 3 ізольовані кімнати, відкрита кухня-їдальня, вітальня з балконом та великими вікнами, з яких відкривається панорама міста.



Шестикімнатна квартира з ремонтом та терасою в центрі Львова / Фото OLX

На 2-му рівні облаштована спальня з каміном, 2 гардеробні, дитяча, санвузол з джакузі, лаунж зона з баром та заскленою терасою. Також встановлена система очищення повітря.

Ціна: 720 тисяч доларів.

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П'ятикімнатна квартира у Галицькому районі

Дворівнева пʼятикімнатна квартира, загальною площею 250 квадратних метрів, відрізняться світлими кімнатами з відкритим плануванням та власним виходом на простору терасу (20 метрів).

П'ятикімнатна квартира у Галицькому районі / Скриншоти 032.ua

Ціна: 680 тисяч доларів.

Чотирикімнатна квартира на вулиці Туган-Барановського

У Личаківському районі Львова пропонують придбати квартиру площею 230 метрів квадратних у австрійському реконструйованому будинку.

Чотирикімнатна квартира у Личаківському районі / Скриншоти 032.ua

З опису відомо, що у квартирі чотири санвузли, один великий балкон, дві кладовки, індивідуальне опалення. Квартира з дизайнерським ремонтом та меблями розташована на третьому поверсі з чотирьох. У вартість квартири входить місце в підземному паркінгу.

Ціна: 550 тисяч доларів.