Шпалери у ванній кімнаті: які вибрати і як використовувати

Джерело:Інстаграм Валентини Петрякової
Останніми роками шпалери у ванній кімнаті стали трендом. Таке рішення дозволяє заощадити час і гроші, а також зробити приміщення унікальним.
Однак важливо враховувати деякі нюанси, використовуючи шпалери у ванній кімнаті. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.
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Боїшся клеїти шпалери у ванній? Не варто! Розповім про особливості вибору, поклейки та догляду за шпалерами у ванній кімнаті... І хоча зазвичай на стінах ванної кімнати ми звикли бачити плитку, пластикові панелі, фарбу або штукатурку, ув 2021 все більшої популярності набирають шпалери. Чому б не піти за трендом?
– зазначила Петрякова.
Паперова основа при контакті з водою і парою розбухає, а при температурних перепадах розтріскується,
– уточнила дизайнерка інтер'єру.
Шпалери на відміну від плитки можна замінити у будь-який момент / Фото pinterest
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Верхній полімерний шар витримує вологу чистку: побутовий бруд, пил і цвіль легко видаляються з поверхні. Не бійтеся мити такі шпалери, тільки дотримуйтеся інструкції на рулоні,
– пояснила Валентина Петрякова.
Широкий асортимент шпалер дозволяє зробити унікальну ванну / Фото pinterest