Синій колір в інтер'єрі: особливості, плюси та мінуси

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Колір відіграє важливе значення в інтер'єрі. Він впливає не лише на сприйняття та вигляд кімнати, але і на настрій мешканців.
Які особливості має синій колір в інтер'єрі, та як його правильно використовувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Коли ви обираєте синій у великій кількості, рекомендую вивчити психологію даного кольору та його вплив на вас,
– порекомендувала Руснак.
Синій колір має багато переваг / Фото pinterest
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Найбільш вдалим і цікавим використанням синього є підбір чотирьох відтінків, котрі пропорційно розподілені по всьому інтер'єру. Це мають бути насичені відтінки, які підкреслюють один одного,
– зазначила Наталя Руснак.
Синій колір може бути як основним, так і акцентним / Фото legko