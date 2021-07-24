Скільки коштує найдешевша квартира в Дубаї: названо ціну

Квартиру в Дубаї можна придбати за ціною від 60 тисяч доларів (1,62 мільйона гривень). Це найдоступніший варіант станом на червень 2021 року.

За вказаною ціною пропонується невелике житло площею 45 квадратних метрів. Які ще об'єкти можна придбати за відносно низькою ціною – читайте далі.

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Ціни на житло у Дубаї

Нерухомість в Дубаї не можна назвати дешевою. Однак іноді з'являються доступні варіанти. За даними експертів Emirates.Estate, найбільш бюджетним житлом у червні 2021 року була квартира площею 45 "квадратів" за 60 тисяч доларів. Житло розташоване в районі International City. Нерухомість вимагає ремонтних робіт.

Ще один варіант – компактна квартира-студія. Житло площею 32 квадратних метри розташоване у комфортному житловому комплексі з власним садом і фітнес-клубом. Придбати його можна за 65 тисяч доларів (1,76 мільйона гривень).

Житло в Дубаї можна купити за 60 тисяч доларів / Фото Pixabay

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На третьому місці у рейтингу аналітиків – квартира площею 42 "квадрати". Вона розташована в районі Dubai Silicon Oasis. В об'єкті є вбудована кухня та чистове оздоблення. Вартість житла – 68 тисяч доларів (1,84 мільйона гривень).

Експерти назвали три найдоступніших квартири в Дубаї / Фото Pixabay