Шалений ажіотаж: все більше українців обирає для оренди енергонезалежні будинки за містом

Внаслідок масованих обстрілів критичної інфраструктури України практично у всіх відносно спокійних регіонах країни спостерігається сплеск попиту на енергонезалежні заміські котеджі. Водночас експерти зазначають, що пропозиція може не встигнути за цим ажіотажем.

Так, за словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, від жовтня попит на заміські котеджі з генераторами зріс приблизно на 35%. При цьому, якщо удари по енергосистемі України триватимуть, запит на заміські котеджі може зрости на 100 – 120% порівняно з листопадом 2021 року.

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Де зростає попит та на скільки підвищилися ціни на заміську нерухомість в Україні

Крім Київської області, яка є лідером за кількістю запитів на заміські енергоавтономні котеджі, рієлтори кажуть про пожвавлення попиту у

Закарпатській,

Хмельницькій,

Житомирській,

Львівській,

Івано-Франківській областях.

Попит у цих регіонах формується не лише місцевим населенням, але й вимушеними переселенцями. До того ж у західні регіони релоковуються українські бізнеси, а також працівники великих IT-компаній.

Через ажіотаж зростає і вартість оренди заміського житла, причому наявність генератора підвищує цінник ще на 30% від заявленої ціни, надійне інтернет-покриття – ще 15 – 30%.

Середня вартість місяця оренди відносно комфортного будинку за 50 – 80 кілометрів від Києва становить 750 – 1100 доларів. Невеликий котедж площею до 100 квадратних метрів з генератором, автономним опаленням, власною свердловиною та комфортними побутовими умовами буде коштувати понад 1300 доларів.

Середні ціни в західних регіонах України коливаються у межах 800 – 1000 доларів за місяць. Оренда котеджу у Львівській області стартує від 700 доларів на місяць. Схожою середня ціна буде у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

У Житомирській та Чернігівській областях вартість оренди коливається в діапазоні 500 – 900 доларів, проте ці будинки будуть без аварійного живлення, а знайти генератор в оренду поруч буде проблемою.

Одні з найдешевших варіантів пропонує Сумщина. Будинок з опаленням, колонкою на дровах, власним двором можна орендувати в середньому за 300 доларів на місяць.