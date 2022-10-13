Очікувати здешевлення житла не варто: прогноз експерта

Найближчим часом зниження цін на нерухомість не буде. Наразі ринок тримається у "впевненій ціновій категорії".

Про це в ефірі марафону Суспільного розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта. Крім того, експерт прокоментував нову пільгову іпотеку під 3%.

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Іпотека під 3% – вдала ініціатива

На думку Юрія Піти, іпотечна програма кредитів на житло від 3% – цікава та хороша ініціатива з точки зору фінансових умов. Водночас він вважає, що проблема полягає в тому, що вторинний ринок в Україні багато років працює у валюті – євро чи доларах.

Ця програма розрахована на гривневі виплати. І продавці, які продають своє майно, особливо на вторинному ринку, хочуть отримати іноземну валюту. І тут є проблема, тому що гривню на сьогодні вони можуть отримати на свій рахунок,

– нагадав Піта.

За його словами, через обмеження, які існують для банківської системи, клієнт не може отримати більше ніж 100 тисяч гривень на добу зі свого рахунку в готівковій формі. При чому ця проблема існуватиме й надалі.

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Що буде із цінами на житло

Піта наголосив, що ціни на нерухомість тримаються. Ба більше – вони не дуже знизилися щодо довоєнного періоду.

Згідно зі статистикою, з лютого до жовтня найбільше зростання цін на новобудови зафіксоване у:

Києві – квадратний метр зріс у ціні за 7 місяців на 8 400 гривень;

Дніпрі – зростання на 8 400 гривень;

Ужгороді – на 14 200 гривень;

Вінниці – на 10 800 гривень;

Одесі – на 9 100 гривень.

Також подорожчання зафіксоване у Львові – на 8 300 гривень, Кропивницькому – на 6 200 гривень, Рівному – на 6 000 гривень та у Київській області – на 4 100 гривень.

Одне із найменш суттєвих підвищень вартості житла – на 3 200 гривень, зафіксували у Полтаві