Буде ще дорожче: по всій Україні зростає вартість новобудов – статистика

Ціни на житло в новобудовах України продовжують дорожчати. Так, у порівнянні із лютим, вартість квартир від забудовників підвищилася від 40 до 50%.

Загалом на ринку будівництва прослідковується позитивна динаміка. Станом на початок жовтня, 67% ЖК відновили свою роботу, а вартість новобудов зросла по всій Україні.

Читайте також ОСББ у новобудовах: як ефективно використовувати ресурс об’єднання

Які міста забудовуються найактивніше

За даними ЛУН, лідерами в будівництві серед регіонів виявились Волинська, де будівництво відновлено на 96% об'єктів, та Вінницька області – 94% об'єктів.

Наразі 76% ЖК в Україні відновили продажі, серед яких 86 ЖК завершили, а 124 ЖК стартували з новими проєктами.

За час повномасштабного вторгнення будівництва завершили в 11% житлових комплексах України, в 71% житлових комплексів розпочали нове будівництво.



На скільки виросли ціни на новобудови України / Інфографіка ЛУН

Ціни на квартири в новобудовах

Як зазначила Chief Business Development Officer в ЛУН Олена Унаньян, статистика ринку новобудов України за вересень 2022 свідчить про зростання цін по всіх регіонах.

За її словами, станом на вересень 2022 року ціни на квартири в новобудовах виросли:

в Ужгороді – на 14 200 гривень за метр квадратний,

– на 14 200 гривень за метр квадратний, у Києві – на 12 400 гривень за метр квадратний,

– на 12 400 гривень за метр квадратний, у Вінниці – на 10 800 гривень за метр квадратний.

Найбільше зростання за місяці війни демонструють західні регіони, а також Київ та Одеса:

Ужгород +56%,

Вінниця +47%,

Чернівці +36%,

Одеса +36%,

Київ +35%,

Львів +32%.

Згідно зі статистикою цін, останні 7 місяці найбільшу динаміку показують такі регіони:

Київ – квадратний метр у новобудовах в середньому коштує 48 200 гривень (зростання на 8 400 гривень за останні 7 місяців);

– квадратний метр у новобудовах в середньому коштує 48 200 гривень (зростання на 8 400 гривень за останні 7 місяців); Дніпро – середні ціни квадрата на первинному ринку 40 700 гривень (зростання на 8 400 гривень);

– середні ціни квадрата на первинному ринку 40 700 гривень (зростання на 8 400 гривень); Ужгород – ціна квадрата в середньому 39 700 гривень (+14 200 гривень)

– ціна квадрата в середньому 39 700 гривень (+14 200 гривень) Одеса – 34 600 гривень (+9 100 гривень);

– 34 600 гривень (+9 100 гривень); Львів – 34 600 гривень (+8 300 гривень);

– 34 600 гривень (+8 300 гривень); Вінниця – 33 900 гривень (+10 800 гривень);

– 33 900 гривень (+10 800 гривень); Рівне – 28 000 гривень (+6 000 гривень);

– 28 000 гривень (+6 000 гривень); Київська область – 27 100 гривень (+4 100 гривень);

– 27 100 гривень (+4 100 гривень); Полтава – 26 000 гривень за квадратний метр (+3 200 гривень);

– 26 000 гривень за квадратний метр (+3 200 гривень); Кропивницький – 25 000 гривень за квадратний метр (+6 200).

експерти із Корпорації Нерухомості РІЕЛ розповіли, що сьогодні ризиковано купувати житло на "вторинці". Так само небезпечно інвестувати у квадратні метри на етапі котловану новобудови. Девелопер радить інвестувати в житло, яке знаходиться на фінальному етапі будівництва.

На думку експертів ціни на житло будуть рости й надалі. Зокрема, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак прогнозує подорожчання не тільки в гривні, але й у доларах. На її думку, зростання цін спровокує підвищення собівартості будівництва, паливно-мастильних матеріалів та обслуговування техніки.