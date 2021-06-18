У США продають "будинок з пекла": що з ним не так – відео

У штаті Колорадо (США) на продаж виставили "пекельний" будинок. Так його назвали через аромат протухлого м'яса та знівечені кімнати.

Об'єкт продають за 590 тисяч доларів (близько 16 мільйонів гривень). Як він виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Будинок розташований у районі Бродмур-Блаффс-Естейтс. Його готові продати за 590 тисяч доларів, хоча звичайна ціна подібної нерухомості складає 750 – 800 тисяч доларів (20,4 – 21,8 мільйона гривень).

Зовні будинок не викликає жодної підозри, проте всередині він нагадує куточок пекла. П'ятикімнатний об'єкт тривалий час був місцем збору бродячих тварин, а також сильно постраждав від вандалізму. Його приміщення понівечені різними написами.

Так виглядає об'єкт / Фото скриншот відео The Denver Channel

Крім того, в нерухомості присутній різкий запах – в підвалі є морозильна камера з м'ясом, яка протягом року була без електрики.

Якщо ви мрієте про власний куточок пекла, який можна перетворити на куточок раю – приходьте випробувати свої почуття,

– зазначила рієлторка Мімі Фостер в оголошенні про продаж житла.

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Що сталося

Рієлторка уточнила, що власник будинку проживає в іншому штаті, тому протягом 10 років нерухомість здавали в оренду.

Дівчина пропонує всім, кого цікавить житло, приїхати й особисто відчути запахи у приміщеннях.

Як виглядає "пекельний" будинок у США: дивіться відео