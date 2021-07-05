У США запропонували поселитися біля Байдена: у чому суть і скільки це коштує

У передмісті Вілмінгтона (штат Делавер) виставили на продаж особняк, який знаходиться біля будинку президента США Джозефа Байдена. Стати сусідом американського лідера можна за 2,4 мільйона доларів (65 мільйонів гривень).

Розкішний будинок було побудовано у 1998 році. Як він виглядає і що є всередині – дивіться далі.

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Що відомо про нерухомість

Особняк, який розташований навпроти володінь Джозефа Байдена, побудований у французькому стилі з колонами та великими широкими вікнами. На площі понад 808 квадратних метрів є 4 спальні, 3 ванні кімнати, їдальня, вітальня, ігрова кімната, бар, робочий кабінет, кінозал, тренажерний зал і гардеробні.

Інтер'єр будинку виконаний у світлих тонах з використанням дерев'яних меблів.

Будинок по сусідству з Байденом хочуть продати за 2,4 мільйона доларів / Фото Forbes

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За словами агента з нерухомості Майкла Кельчевські (Brandywine Fine Properties Sotheby's International), незабаром у районі підвищать рівень безпеки. На в'їзді також планують встановити контрольно-пропускні пункти.

У президента США можуть з'явитися нові сусіди / Фото whitehouse