Стиль лофт в інтер'єрі: чим він відрізняється від інших

Джерело:Інстаграм Тетяни Жукової
Дизайн інтер'єру в стилі лофт останніми роками став дуже затребуваним і популярним. Він є одним з найдорожчих, хоча багато хто помилково вважає інакше.
Стиль лофт використовують творчі і волелюбні люди. Які ще особливості має лофт – розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.
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Стиль лофт – це промислово-урбаністичний стиль інтер'єру, трендовий стиль оформлення квартир, будинків, офісів і виставкових залів, який ось уже який рік не здає свої позиції. Стиль, який вважають за краще в основному інтелектуальні та творчі, волелюбні люди, які цінують функціональність, креативність і практичність у побуті,
– зазначила Жукова.
За словами Тетяни Жукової, дизайн у стилі лофт є одним з найбільш дорогих варіантів оформлення інтер'єру.
Лофт – один з найдорожчих стилів / Фото pinterest
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Лофт люблять творчі люди / Фото pinterest
Можна сказати, що за просторими приміщеннями лофтових квартир, офісів, заміських будинків і виставкових залів із високими стелями і великими вікнами закріпився статус "елітних",
– резюмувала Тетяна Жукова.