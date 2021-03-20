Вибір стільниці та фартуха для кухні: яких помилок потрібно уникати

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Кухня є одним з найважливіших приміщень у квартирі і будинку. Її акцентними позиціями найчастіше виступають стільниця і фартух.
Як правильно підібрати стільницю і фартух, і яких помилок слід уникати, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Навіть, як здається, у такому простому поєднанні, як фартух і стільниця, часто роблять помилки, через які кухня може виглядати "брудно", блякло або навпаки, у візуальному хаосі,
– зазначила Петайкіна.
Вибираючи стільницю і фартух, необхідно мати при собі зразок / Фото kuhnyagid
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Ще один класний варіант – поєднання фартуха з фасадами. Добре буде виглядати один колір, але різні фактури. А незвичайний формат плитки (луска, зірочки і т.д.) дозволить створити цікавий візуал,
– додала Анна Петайкіна.
Фартух можна зробити кольоровим акцентом. Це стане відмінним рішенням для спокійної кухні. Для того щоб яскравий фартух не виглядав "самотньо", використовуйте той самий колір для стільців, текстилю або декору.
Також можна зробити фартух з візерунком. Це теж створить акцент в інтер'єрі.
Фартух з візерунком також стане акцентом в інтер'єрі / Фото pinterest