Світлий інтер'єр: у чому особливості та переваги нейтральної палітри
Останніми роками пастельні та світлі відтінки все частіше зустрічаються в інтер'єрі. І це не дивно, адже вони мають масу переваг.
До основної можна віднести візуальне розширення простору. Які ще особливості у світлих кольорів – розповіли дизайнери інтер'єру з zanko design.
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Особливості світлих відтінків в інтер'єрі
Світлі тони інтер'єру все частіше зустрічаються в сучасних віталень. Оформляючи кімнату для гостей за допомогою пастельних відтінків, мешканці будинку намагаються передати через неї своє бачення світу, розкрити свою індивідуальність, показати гостям відкритість і готовність до спілкування,
– зазначили дизайнери інтер'єру.
- Світлі відтінки налаштовують на відпочинок, дозволяють розслабитися і створюють атмосферу комфорту.
- Нейтральні тони в інтер'єрі не приїдаються і не набридають.
Світлі відтінки візуально збільшують простір / Фото pinterest
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- Оздоблення з натуральних матеріалів (що зараз у моді) відмінно поєднується з пастельними тонами.
- Світла гамма підходить для будь-якої кімнати. Крім того, вона зробить приміщення візуально більшим.
- Штучне світло виграшно підкреслить переваги пастельних відтінків.
Світлі відтінки різноманітні, ви зможете віддати перевагу бежевому, пісочному, мармуровому, персиковому та багатьом іншим,
– резюмували дизайнери інтер'єру.
Текст публікації zanko design:
Світлі тони інтер'єру все частіше зустрічаються в сучасних вітальнях. Оформляючи кімнату для гостей за допомогою пастельних відтінків, мешканці будинку намагаються передати через неї своє бачення світу, розкрити свою індивідуальність, показати гостям відкритість і готовність до спілкування.
Переваги такого інтер'єру:
він покликаний заспокоювати, розслаблювати, налаштовувати на відпочинок, створювати атмосферу психологічного комфорту;
світлі тони не набридають з часом, інтер'єр легко оновити, додавши кілька яскравих елементів (подушки на диван, картини, статуетки);
оздоблення приміщення з натуральних матеріалів гармонійно поєднується з пастельними тонами;
світлий тон підійде для вітальні будь-якої площі, а якщо кімната невелика – візуально розширить межі;
штучне освітлення виграшно підкреслить переваги пастельних відтінків;
світлі відтінки різноманітні, ви зможете віддати перевагу бежевому, пісочному, мармуровому, персиковому і багатьом іншим.