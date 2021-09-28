Таємна нерухомість Тіма Кука: скільки коштує та як виглядає маєток генерального директора Apple
Джерело:New York Post
Згідно з новими звітами щодо нерухомості, Тім Кук переїхав в новий маєток. Розкішна нерухомість декілька років залишалася непоміченою.
Нещодавно стало відомо, що 60-річний генеральний директор Apple став покупцем шикарного маєтку за 9,1 мільйона доларів. Як повідомляє преса, нерухомість знаходиться в каліфорнійському туристичному місті Ла-Кінта.
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Відомо, що угода про купівлю відбулася ще до пандемії – 1 березня 2019 року, за кілька тижнів до того, як на сервісі Apple TV+ представили популярні серіали, зокрема "Тед Лассо" і "Ранкове шоу".
Як повідомило агенство Bloomberg, вже через рік, в березні 2020 року, Кук заразився коронавірусом на вечірці з нагоди дня народження сусіда по новій нерухомості. Однак тоді представники Apple і Madison Club ніяк не прокоментували підозр преси.
Як виглядає дім
Розкішний маєток площею 930 метрів квадратних має 5 спалень, 2 кухні, 5 ванних кімнат та 2 туалетні кімнати та може похвалитися баром біля басейну, виготовленим на замовлення більярдним столом та краєвидами на гори. Також в будинку є офіс, хол, бар, автоматичні скляні двері та сонячна енергетична система вартістю 86 тисяч доларів.
На подвір'ї розташовано басейн за 150 тисяч доларів, гідромасажну ванну, барбекю, критий дворик і гараж.
Сусідами Тіма Кука стали Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер, Кортні Кардашьян, Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер, Каньє і Кім Кардашьян, Сільвестр Сталлоне.
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