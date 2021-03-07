Трендова кухня без верхніх шаф: кому підійде це рішення

Кухня без верхніх шафок протягом кількох років поспіль залишається трендовим рішенням.

Як правильно облаштувати кухню без верхнього ряду та що потрібно врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

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Кухня без верхніх шаф: особливості

Дозволяє розвантажити простір, зробити його максимально вільним.

Використовуючи цікаву плитку, можна оформити акцентну стіну і створити стильну кухню. Вона може бути до стелі – це створить Wow-ефект.

Перед тим як планувати кухню без верхнього ряду, необхідно ретельно спланувати всі місця для зберігання.

Продумайте, де буде знаходитися сушка для посуду , яким буде холодильник (вбудованим чи ні).

, яким буде холодильник (вбудованим чи ні). Вирішіть, чи будуть на кухні полки, оскільки цей варіант підходить не для кожного стилю. Так само врахуйте, що полки одночасно стають і декором.

Кухня без верхніх шаф виглядає стильно і акуратно / Фото pinterest

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Вентиляційне виведення необхідно потрібно зробити у тому місці, де знаходитиметься витяжка. Його також можна приховати під гіпсокартонною конструкцією.

За допомогою плитки можна зробити акцентну стіну / Фото pinterest