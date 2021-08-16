У центрі Лондона виявили квартиру з родзинкою: що з нею не так – фото
Джерело:The Sun
У Лондоні здають в оренду незвичайну квартиру. Вона розташована у престижному районі Нотінг-Гілл.
В однокімнатній квартирі-студії є одна особливість – в ній немає туалету. У чому переваги житла і за скільки його здають – читайте далі.
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Що відомо про квартиру
Однокімнатна студія розташована на Кланрікард-Гарденс. Власник в оголошенні вказав, що житло просторе, проте з огляду на фото складається зовсім інше враження. У квартирі є обладнана кухня, обідній стіл та стільці, душ.
У маленькій однокімнатній квартирі обладнана кухня / Фото The Sun
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В об'єкті немає ліжка – лише матрац на другому рівні. А ще у житлі відсутній туалет.
Матрац розташований на другому рівні – майбутнім мешканцям радять акуратно спускатися / Фото The Sun
Ціна квартири
Власники оцінили своє "гніздечко" в 800 фунтів стерлінгів (29,5 тисячі гривень) на місяць. Попри те, що у квартирі немає туалету, експерти впевнені, що об'єкт буде швидко зданий. Вся справа у розташуванні нерухомості – поруч знаходяться великі станції метро (Notting Hill Gate, Bayswater, Queensway), а також популярні туристичні визначні пам'ятки.
У квартирі є основні меблі / Фото The Sun
Здають житло за 29,5 тисячі гривень на місяць / Фото The Sun
Нагадаємо, раніше у Лондоні знайшли незвичайну квартиру: увійти в нерухомість можна лише через вікно.