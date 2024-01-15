Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Києва: актуальні ціни

За останні кілька місяців ціни на первинні квартири в Києві зросли, проте підвищення у вартості не суттєві. Придбати житло в Києві можна за різними цінами, які часто залежать від розташування.

Середня вартість квадрата в Києві становить 43 тисячі гривень. На початку грудня 2023 року ціна була 42 350 гривень, а отже вона зросла приблизно на 1,53%. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані автоматичної статистики на онлайн-платформі оголошень M2bomber.

Зверніть увагу Новий старт: три квартири у ЖК "Містечко Підзамче" від КН РІЕЛ придбано за програмою "єОселя"

Яка середня ціна за квадрат у всіх районах Києва

Печерський традиційно лідирує в списку як район із найдорожчими цінами на квартири. Середня вартість квадратного метра на первинці там складає 99 225 гривень. На другому місці опинився Подільський район із середньою ціною в 76 175 гривень за квадрат.

У всіх інших районах вартість квадратного метра буде значно нижчою. Наприклад, третю позицію займає Шевченківський район, де середня ціна складає 43 250 гривень за квадрат.

Що стосується районів із найдешевшими цінами, то, згідно з даними, можна виокремити три:

Дарницький – 33 700 гривень за квадрат;

Деснянський – 34 100 гривень за квадрат;

Солом'янський – 36 500 гривень за квадрат.

Актуальні ціни на квадратний метр станом на 15 січня / Дані M2bomber

Як можуть зрости ціни на первинці у 2024 році

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта вважає, що ціни на первинному ринку можуть зрости в межах 15%. На це, зокрема, впливатиме дефіцит робочої сили.

Вартість, до слова, найімовірніше, зростатиме в окремих містах. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що за перше півріччя ціни стануть вищими в Києві та Львові, а також в Івано-Франківську та Ужгороді.