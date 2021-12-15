В Україні посилять відповідальність за порушення норм містобудування

Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №5877. Він передбачає посилення відповідальності за порушення у сфері містобудівної діяльності.

Як повідомляє "РБК-Україна", посилаючися на трансляцію засідання парламенту, рішення підтримали 236 народних депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Метою законопроєкту є врівноваження дерегуляційних заходів, передбачених проєктом закону, в частині актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а також збільшення відповідальності за злочини, передбачені відповідними кодексами.

Так, у випадку незаконного будівництва законопроєктом вводиться тимчасовий арешт об’єктів, який унеможливить їх використання.

Проєкт закону також пропонує вдосконалити норми щодо відповідальності за підробку документів і внесення сфальшованих відомостей до електронної системи та посилити відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самочинне будівництво.