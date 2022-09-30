Значно дешевше, ніж до повномасштабного вторгнення: за скільки продають житло на "вторинці"

На відміну від новобудов, ціни на які зростають через низку факторів, на вторинному ринку нерухомості продавці йдуть на уступки та знижують ціну до 50% від довоєнної вартості житла.

Про це розповіли експерти із нерухомості. За скільки сьогодні можна купити житло від забудовника та квартиру на вторинному ринку – далі.

Читайте також Які підземні паркінги можуть стати бомбосховищами: пояснення девелопера

Що відбувається на первинному ринку

Експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії середньозважені ціни на первинному ринку Києва зросли у гривні на 37% або 13 тисяч гривень за квадрат. Вона підкреслила, що це пов'язано із курсовими ралі та інфляцією, яка спровокувала зростання цін на будівельні матеріали та робочу силу.

Проте Берещак зауважує, що ціни у доларах зросли не так відчутно. До того ж на ринку досі практикують спеціальний курс, який є нижчим. Це роблять, щоб покупець із грошима погодився на придбання квартири. Однак невдовзі підвищення собівартості будівництва, паливно-мастильних матеріалів та обслуговування техніки призведе до поступового зростання вартості квартир і в доларах.

Вікторія Берещак наводить приклади актуальних цін на житло комфорту, комфорту+ та бізнес-класу у великих містах України на тих об'єктах, де відновили роботи:

Київ: від 35 000 – 65 000 гривень за квадратний метр;

від 35 000 – 65 000 гривень за квадратний метр; Львів: від 28 000 – 47 000 гривень за квадратний метр;

від 28 000 – 47 000 гривень за квадратний метр; Одеса: від 29 000 – 35 000 гривень за квадратний метр.

Говорити про ринок Харкова та Дніпра поки не можемо: у Харкові він просто завмер, а у Дніпрі – нерепрезентативний,

– додає вона.

До теми Новобудови чи вторинне житло: куди безпечніше вкласти кошти під час війни

Житло на "вторинці" стало значно привабливішим

На вторинному ринку зараз можна купити квартиру іноді навіть на 50% дешевше, ніж у недобудованій новобудові поруч із нею, каже фахівець консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

"По вторинному ринку за реальними угодами ціни зараз практично вдвічі нижчі, ніж до війни. Якщо моніторити бази даних, то там якоїсь глобальної відмінності ви не побачите. Але якщо людина реально хоче продати квартиру, то через низький попит реальна ціна може бути вдвічі нижчою за довоєнний рівень. Якщо стоїть завдання продати, а попит невеликий, то іншого варіанта як знизити ціну поки немає. Якщо у вас є гроші в доларах, то зараз цілком можна купувати житло на "вторинці"", – пояснює Костецький.

На вторинному ринку квартири пропонують 2 категорії продавців:.

ті, кому психологічно важливо збути з рук житло і перевести в готівку тут і зараз,

власники житла, які давно мають плани продажу.

Друга категорія, за словами Берещак, значно витриваліша. Такі продавці не йдуть на дисконти і спеціальні умови та готові чекати довше.

До речі, експозиція квартир на "вторинці", тобто термін, за який вони чекають на покупця, виріс приблизно в середньому ще на 2,5 – 3 тижні після початку війни,

– зауважила вона.