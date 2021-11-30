Чи варто чекати здешевлення київської нерухомості до кінця 2021 року

За словами директора київського агенства нерухомості, у 2021 році подорожчання спостерігалося як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Як зазначає експерт, найближчим часом ця тенденція залишиться незмінною.

Директор агенції "КиївДомСервіс" Андрій Романов розповів про фактори, які впливають на підвищення цін. Про це інформує портал UBR.

Читайте також На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру

Експерт зазначає, що до кінця цього року та в перші місяці 2022-го ціни на нерухомість у Києві зростуть у середньому на 15%, тож очікувати здешевлення не варто.

За його словами, на подорожчання вплинуть такі фактори:

забудовники анонсували зростання цін на свої об'єкти до 20% до кінця року;

більшість квартир в забудовників вже продані, а на запуск нових проєктів потрібен час;

покращення умов іпотеки для населення, корекція вимоги щодо програми під 7%, а також запуск нової програми для переселенців під 3%.

Також експерт зазначив, що з початку цього року вторинний ринок нерухомості показав суттєве зростання. Так, у першому півріччі темпи були повільнішими, але з середини літа ціни почали підійматися. При цьому найбільше подорожчали новобудови.

До теми Пандемія підвищила попит на українське житло: спостереження експертів

Попит та обсяг угод зріс у середньому на 50%. У тому числі ринок інвестицій виріс ще суттєвіше, у забудовників практично все продано на сьогодні,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, що на початку листопада, середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва залишилася без змін – 33 тисячі гривні.