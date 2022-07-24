Проєкт презентували на конференції в Лугано. Відомо, що реабілітаційний центр стане частиною комплексної відбудови України.
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Що відомо про проєкт
Як зазначили самі архітектори, у проєкті реабілітаційного центру, який отримав назву "Човен" використають інноваційний підхід.
Інноваційний реабілітаційний центр "Човен", що має бути побудований на вражаючих красою просторах Закарпаття, з використанням новітніх технологій, сучасних архітектурних рішень та екологічних матеріалів,
– написала команда архітекторів.
Вони додали, що проєкт отримав підтримку учасників конференції у Лугано та стане частиною масштабної відбудови України.
Як виглядатиме реабілітаційний центр "Човен" на Закарпатті / Фото MONO architects
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