Проєкт презентували на конференції в Лугано. Відомо, що реабілітаційний центр стане частиною комплексної відбудови України.

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Що відомо про проєкт

Як зазначили самі архітектори, у проєкті реабілітаційного центру, який отримав назву "Човен" використають інноваційний підхід.

Інноваційний реабілітаційний центр "Човен", що має бути побудований на вражаючих красою просторах Закарпаття, з використанням новітніх технологій, сучасних архітектурних рішень та екологічних матеріалів,

– написала команда архітекторів.

Вони додали, що проєкт отримав підтримку учасників конференції у Лугано та стане частиною масштабної відбудови України.

Як виглядатиме реабілітаційний центр "Човен" на Закарпатті / Фото MONO architects

Нагадаємо. Конференція в Лугано – міжнародна зустріч, присвячена відновленню України після повномасштабного російського вторгнення, яка пройшла 4 – 5 липня 2022 року. Участь у ній візьмуть представники 40 країн та 20 міжнародних організацій. Україна представила під час неї свій план відновлення, який включає 850 проєктів на 750 мільярдів доларів.

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