Відкриті системи зберігання: що це таке і в чому їхні фішки

Джерело:Інстаграм Full House Design
Плануючи ремонт у квартирі, важливо передбачити системи зберігання, де будуть знаходитися всі речі. Один з варіантів – відкриті системи зберігання.
Які у них особливості, переваги і недоліки – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
Читайте Приховані місця зберігання у квартирі: 5 цікавих ідей від дизайнерки інтер'єру
У кожному новому інтер'єрі ми намагаємося продумати все до дрібниць, щоб все знаходилося на своїх місцях, було легким і зрозумілим у використанні і, звичайно, щоб це було стилістично красиво. Тому сьогодні ми поговоримо про відкриті системи зберігання! Давайте розбиратися в їхніх особливостях,
– зазначили в Full House Design.
Відкриті системи зберігання бувають кількох видів / Фото etagi
Цікаво Купівля квартири під оренду: яким має бути інтер'єр
Невелика порада: щоб було легше підтримувати порядок, вирівняйте полиці із закритими модулями для зберігання речей. Ідеально продуманий простір створює комфортне інтер'єрне рішення для вашого життя!
– резюмували дизайнери інтер'єру.