Відкриті системи зберігання: що це таке і в чому їхні фішки

Плануючи ремонт у квартирі, важливо передбачити системи зберігання, де будуть знаходитися всі речі. Один з варіантів – відкриті системи зберігання.

Які у них особливості, переваги і недоліки – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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У кожному новому інтер'єрі ми намагаємося продумати все до дрібниць, щоб все знаходилося на своїх місцях, було легким і зрозумілим у використанні і, звичайно, щоб це було стилістично красиво. Тому сьогодні ми поговоримо про відкриті системи зберігання! Давайте розбиратися в їхніх особливостях,

– зазначили в Full House Design.

Види відкритих систем зберігання

Каркасні системи – це набір з дерев'яних або металевих стелажів і стійок, який легко збирається і розбирається за необхідності.

– це набір з дерев'яних або металевих стелажів і стійок, який легко збирається і розбирається за необхідності. Модульний варіант зберігання – відсіки, секції, полиці, які можна варіювати в залежності від параметрів приміщення. Їх можна міняти місцями.

– відсіки, секції, полиці, які можна варіювати в залежності від параметрів приміщення. Їх можна міняти місцями. Сітчасті конструкції – легкий і компактний спосіб зберігання. Вони кріпляться до стіни за допомогою кронштейнів і компонуються на власний розсуд.

– легкий і компактний спосіб зберігання. Вони кріпляться до стіни за допомогою кронштейнів і компонуються на власний розсуд. Панельна система зберігання – декоративні стінні полиці і панелі. Встановлюються на кількох рівнях без зайвих перегородок і роздільників.

Відкриті системи зберігання бувають кількох видів / Фото etagi

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Переваги відкритих систем зберігання

Зручність – усі речі на очах.

Економія площі.

Можливість використовувати як елемент декору.

Легкість в експлуатації.

Недои

Речі можуть покриватися пилом.

Складно підтримувати порядок.

Вартість.

Невелика порада: щоб було легше підтримувати порядок, вирівняйте полиці із закритими модулями для зберігання речей. Ідеально продуманий простір створює комфортне інтер'єрне рішення для вашого життя!

– резюмували дизайнери інтер'єру.