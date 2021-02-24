Відкриті системи зберігання: що це таке і в чому їхні фішки

24 лютого 2021 , 21:05
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Джерело:

Інстаграм Full House Design

Плануючи ремонт у квартирі, важливо передбачити системи зберігання, де будуть знаходитися всі речі. Один з варіантів – відкриті системи зберігання.

Які у них особливості, переваги і недоліки – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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У кожному новому інтер'єрі ми намагаємося продумати все до дрібниць, щоб все знаходилося на своїх місцях, було легким і зрозумілим у використанні і, звичайно, щоб це було стилістично красиво. Тому сьогодні ми поговоримо про відкриті системи зберігання! Давайте розбиратися в їхніх особливостях,
– зазначили в Full House Design.

Види відкритих систем зберігання

  • Каркасні системи – це набір з дерев'яних або металевих стелажів і стійок, який легко збирається і розбирається за необхідності.
  • Модульний варіант зберігання – відсіки, секції, полиці, які можна варіювати в залежності від параметрів приміщення. Їх можна міняти місцями.
  • Сітчасті конструкції – легкий і компактний спосіб зберігання. Вони кріпляться до стіни за допомогою кронштейнів і компонуються на власний розсуд.
  • Панельна система зберігання – декоративні стінні полиці і панелі. Встановлюються на кількох рівнях без зайвих перегородок і роздільників.

Відкриті системи зберігання бувають кількох видів / Фото etagi

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Переваги відкритих систем зберігання

  • Зручність – усі речі на очах.
  • Економія площі.
  • Можливість використовувати як елемент декору.
  • Легкість в експлуатації.

Недои

  • Речі можуть покриватися пилом.
  • Складно підтримувати порядок.
  • Вартість.

Невелика порада: щоб було легше підтримувати порядок, вирівняйте полиці із закритими модулями для зберігання речей. Ідеально продуманий простір створює комфортне інтер'єрне рішення для вашого життя!
– резюмували дизайнери інтер'єру.