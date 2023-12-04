Куди поставити диван у вітальні з каміном: ось підказки від дизайнерів

Якщо у вітальні є камін, то треба ретельно продумати, де поставити диван, щоб у кімнаті було максимально затишно. Дизайнери дали кілька експертних порад щодо правильно планування вітальні.

Щоб кімната залишалася затишною, нетісною, відкритою та привабливою, вам потрібно розташувати меблі та сидіння таким чином, щоб камін був акцентом. Найскладніше відносно каміна розташувати диван, тож експерти вирішили з цим допомогти.

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Як розмістити диван відносно каміна у вітальні

Американська дизайнерка інтер'єру Соледад Альзага зазначає: "Розміщення дивана залежатиме від розміру та форми кімнати та місця розташування каміна".

Камін буде природним фокусом у вітальні, але не завжди так просто поєднати його з великими предметами меблів, такими як диван.

У великій вітальні розташуйте диван паралельно та обличчям до каміна, щоб було добре видно. Якщо у вас є додаткові місця для сидіння, як-от відповідні стільці, ви можете розташувати їх симетрично з диваном у центрі каміна,

– пропонує Альзага.

Диван обличчям до каміна / Фото Yoshihiro Makino

Якщо у вас великий камін, важливо поставити місткий диван. Таки ви уникнете візуального дисбалансу, який може виникнути, якщо поєднати маленький диван з великим вогнищем.

"Уникайте розміщення великих предметів меблів перед залитими світлом вікнами, які допомагають розширити відчуття кімнати. Якщо планування вимагає такого розміщення, виберіть меблі з низькою спинкою та розмістіть якомога далі від вікон", – підказують експерти.