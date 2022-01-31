"Власний дім": хто може отримати кошти для старту будівництва

Державна програма "Власний дім" повинна створити умови для забезпечення житлом сільського населення. Фінансування відбудеться коштом державних спецфондів.

У рамках держпрограми надаються довготермінові пільгові позики для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Розповідаємо, хто може скористатися програмою.

Цікаво Що насправді вплине на вартість житла у 2022 році: інтерв'ю з девелопером

Цільове призначення програми

спорудження нового житлового будинку (будівництво);

придбання незавершеного або готового житла;

добудова (реконструкція) житла;

інженерне забезпечення житла (спорудження інженерних мереж).

Хто може отримати пільговий кредит на житло

Довготермінову пільгову позику за програмою Власний дім можуть отримати:

мешканці села чи селища;

багатодітні сім'ї;

учасники АТО;

переселенці.

Умови кредитування

Позичальниками кредитів можуть бути особи, що постійно проживають у сільській місцевості та працюють в органах місцевого самоврядування, а також громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Пільговий кредит на будівництво чи придбання житлового будинку надається за річною ставкою 3%:

20 років – не більш як до досягнення пенсійного віку особи;

30 років – для молодих сімей (віком чоловіка/дружини до 35 років).

Зокрема програмою передбачено

30 тисяч гривень – для спорудження нових будинків;

– для спорудження нових будинків; 200 тисяч гривень – для придбання готового житла;

– для придбання готового житла; 150 тисяч гривень – для проведення реконструкції (ремонту) житла;

– для проведення реконструкції (ремонту) житла; 50 тисяч гривень – для підключення інженерних мереж.

Для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців надаються додаткові пільги з граничним розміром кредиту 400 тисяч гривень, а саме:

до 400 тисяч гривень – для нового будівництва,

– для нового будівництва, до 250 тисяч гривень – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного будівництва житла;

– для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного будівництва житла; до 300 тисяч гривень – для придбання житла;

– для придбання житла; до 100 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до чинних комунікацій.

Процедура отримання кредиту за програмою

. Впродовж 2021 року 1 126 родин отримали довготермінові пільгові позики у межах державної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім".

Хто та як може скористатися програмою "Власний дім" / Фото Unsplash

Одержувачами бюджетних коштів є засновані ОДА регіональні фонди (діють в усіх областях України) підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Саме до них необхідно звернутися родинам для подання пакету документів, необхідного для отримання пільгового кредиту.

Які документи необхідні: