Все менше українців просять притулок у Європі

Впродовж літа кількість біженців з України, які потребували статусу тимчасового захисту в країнах Європи, суттєво знизилася. За даними Євростату, у липні приплив українців скоротився у 19 із 22 держав ЄС.

Українці все рідше просять статус біженця

Найбільше зниження зафіксовано в Італії. Кількість тих, хто подав заявку на статусу біженця у липні зменшилася на 12 170 осіб.

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