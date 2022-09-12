Все менше українців просять притулок у Європі

12 вересня 2022 , 11:19
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Джерело:

Schengen Visa info

Впродовж літа кількість біженців з України, які потребували статусу тимчасового захисту в країнах Європи, суттєво знизилася. За даними Євростату, у липні приплив українців скоротився у 19 із 22 держав ЄС.

Українці все рідше просять статус біженця

Найбільше зниження зафіксовано в Італії. Кількість тих, хто подав заявку на статусу біженця у липні зменшилася на 12 170 осіб. 

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Також менше українців просили про тимчасове житло у:

  • Іспанії – скорочення на 4 190,
  • Данії – на 3 330,
  • Румунії – на 2 965,
  • Угорщині – на 2 855,
  • Польщі – на 2 835 осіб.

Частіше статус тимчасового захисту у липні надавали лише 3 країни: 

  • Швеція – на 405 заявок більше, ніж у червні,
  • Естонія – 160,
  • Словенія – 30.

Наразі тимчасовий захист найбільшій кількості громадян України надала Польща. Такі дозволи загалом  отримали 1,3 мільйона біженців. Далі йдуть

  • Італія (142 330),
  • Іспанія (131 705),
  • Болгарія (125 275). 

Крім того, громадяни України з тимчасовим захистом зареєстровані також у Словаччині (82 995 осіб), Австрії (73 785 осіб) та Франції (69 190 осіб).

Водночас найвищий рівень захисту у липні 2022 року був зареєстрований в Естонії. За нею йдуть:

  • Польща,
  • Литва,
  • Ірландія,
  • Латвія.

Більшість з тих, кому надали тимчасовий захист — жінки. Згідно з даним Євростату, 66% із них були зареєстровані в Польщі. Також прихисток українським жінкам надали:

  • Італія (7 905 осіб);
  • Румунія (4 060 осіб);
  • Болгарія (3 800 осіб);
  • Іспанія (3 540 осіб).

Більш ніж половина прохань про статус тимчасового захисту прийшло від хлопчиків віком до 18 років. Такі прохання найбільше задовольнили в Італії (63%) і на Мальті (58%).

У Данії частка запитів від неповнолітніх осіб чоловічої статі склала половину від загального числа запитів, а у Швеції (22%) і Португалії (26%) – близько чверті запитів.

Нагадаємо, через житлову кризу все більше країн Європи не здатні впоратися з активним напливом біженців. Так, у Шотландії та Нідерландах українців тимчасово переселили на круїзні лайнери. 
Автор: Юлія Бабич