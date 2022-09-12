Все менше українців просять притулок у Європі
Джерело:Schengen Visa info
Впродовж літа кількість біженців з України, які потребували статусу тимчасового захисту в країнах Європи, суттєво знизилася. За даними Євростату, у липні приплив українців скоротився у 19 із 22 держав ЄС.
Українці все рідше просять статус біженця
Найбільше зниження зафіксовано в Італії. Кількість тих, хто подав заявку на статусу біженця у липні зменшилася на 12 170 осіб.
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Також менше українців просили про тимчасове житло у:
- Іспанії – скорочення на 4 190,
- Данії – на 3 330,
- Румунії – на 2 965,
- Угорщині – на 2 855,
- Польщі – на 2 835 осіб.
Частіше статус тимчасового захисту у липні надавали лише 3 країни:
- Швеція – на 405 заявок більше, ніж у червні,
- Естонія – 160,
- Словенія – 30.
Наразі тимчасовий захист найбільшій кількості громадян України надала Польща. Такі дозволи загалом отримали 1,3 мільйона біженців. Далі йдуть
- Італія (142 330),
- Іспанія (131 705),
- Болгарія (125 275).
Крім того, громадяни України з тимчасовим захистом зареєстровані також у Словаччині (82 995 осіб), Австрії (73 785 осіб) та Франції (69 190 осіб).
Водночас найвищий рівень захисту у липні 2022 року був зареєстрований в Естонії. За нею йдуть:
- Польща,
- Литва,
- Ірландія,
- Латвія.
Більшість з тих, кому надали тимчасовий захист — жінки. Згідно з даним Євростату, 66% із них були зареєстровані в Польщі. Також прихисток українським жінкам надали:
- Італія (7 905 осіб);
- Румунія (4 060 осіб);
- Болгарія (3 800 осіб);
- Іспанія (3 540 осіб).
Більш ніж половина прохань про статус тимчасового захисту прийшло від хлопчиків віком до 18 років. Такі прохання найбільше задовольнили в Італії (63%) і на Мальті (58%).
У Данії частка запитів від неповнолітніх осіб чоловічої статі склала половину від загального числа запитів, а у Швеції (22%) і Португалії (26%) – близько чверті запитів.Нагадаємо, через житлову кризу все більше країн Європи не здатні впоратися з активним напливом біженців. Так, у Шотландії та Нідерландах українців тимчасово переселили на круїзні лайнери.