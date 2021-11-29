Як COVID-19 змінив вимоги європейців до житла: звіт 2021 року
Джерело:RE/MAX Europe
Нові реалії, викликані пандемією COVID-19, змусили європейців переглянути базові вимоги до житла. У багатьох регіонах спостерігається підвищений попит на нерухомість та зростання цін.
У європейському звіті RE / MAX Europe йдеться, що покупці шукають просторіші приміщення з більшою кількістю зелених насаджень. А деякі – готові переїхати у сільську місцевість. Експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться й надалі.
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Загалом у звіті аналізували 3 групи населення, які купували житло у 2021 році:
- ті, хто купував житло вперше;
- ті, хто вже мають нерухомість у власності, але продовжують шукати дорожчі варіанти;
- ті, хто шукає вигідніший за містом або в іншому регіоні.
Як COVID-19 вплинув на ринок нерухомості
Зросла готовність продати / купити житло
Згідно з опитуванням RE/MAX Europe, ще у 2020 році 30% європейців розглядали можливість переїзду. У 2021 році частка тих, хто вирішив придбати або продати житло виросла до 40%. Ця тенденція найбільш виражена в Іспанії, Португалії та Туреччині.
Все більше містян бажають переїхати з міста
У березні 2020 року 37% європейців розглядали можливість переїзду до сільських районів. Ця тенденція найбільш помітна в Австрії, Італії та Фінляндії.
Дистанційні огляди приміщень
Щоб скоротити кількість очних контактів, все більше компаній використовують електронні підписи та віртуальні тури. Це особливо важливо в умовах нової реальності, коли ми продовжуємо стикатися з новими штамами COVID-19.
Основні вектори розвитку ринку
Найбільшим попитом у Європі користуються квартири невеликої площі, розраховані на сім'ю. Водночас у Греції, Чехії, Італії та Словаччині найбільш популярною є рекреаційна нерухомість. Найбільша кількість запитів генерується з боку туристів.
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Елітна нерухомість має попит у Норвегії та Польщі, стабільним цей ринок залишається у Румунії та Франції. Очікується, що тенденція продовжиться і після 2021 року.
Доброустрій у Європі
Згідно з опитуванням, 5 найважливіших факторів для європейців – це:
- близькість до зелених насаджень
- близькість до місцевих магазинів,
- цінова доступність,
- близькість до роботи,
- близькість до зупинки громадського транспорту.
У Бельгії та Німеччині респонденти відмітили також, що найважливішим фактором є наявність поблизу шкіл.
Фактично, 43% європейців вважають, що відсутність туризму з початку COVID-19 покращила добробут та загальну придатність для життя в їхньому районі.
Що стосується цін на житло:
- 3% респондентів вважають, що ціни зростуть;
- 32% респондентів вважають, що ціни залишаться незмінними;
- 15% респондентів вважають, що ціни знизяться.