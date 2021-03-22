Як легко вибрати люстру в кімнату: поради експерта

Джерело:Інстаграм platinum_sirius_shopping
Освітлення відіграє важливу роль у будь-якому житловому приміщенні. Тому при виборі люстри необхідно врахувати кілька моментів.
Як легко підібрати люстру для квартири та будинку, розповів platinum_sirius_shopping експерт з освітлення.
Корисно Стильний балкон у квартирі: кращі ідеї для оформлення
Люстр багато, а ви одна/один? Зайшовши на сайт чи в магазин, очі розбігаються від кількості асортименту? Експерт з освітлення дав кілька порад, які полегшать зробити вибір,
– зазначили у platinum_sirius_shopping.
При виборі люстри потрібно врахувати кілька нюансів / Фото roomester
Цікаво Маленька ванна у квартирі: 3 секрети для затишку і краси
При виборі люстри важливе значення мають технічні моменти / Фото roomester
Лампи для люстр вибирають, виходячи з декількох параметрів: спектру світла, терміну служби і індивідуальних переваг,
– пояснив експерт.
Пам'ятайте, що у квартирі краще робити кілька сценаріїв освітлення / Фото roomester