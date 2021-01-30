Як освіжити ванну: прості речі для краси і затишку

Якщо вид інтер'єр ванної кімнати застарів, а дуже хочеться чогось нового і свіжого, на допомогу прийдуть прості речі.
Джерело: інстаграм Ангеліни Скуратової
За допомогою яких предметів і прийомів можна без особливих зусиль освіжити ванну, розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Пухнасті килимки додадуть затишку приміщенню / Фото stroy-podskazka
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Як би грубо не звучало, але шторка з дельфінчиками вже не актуальна, краще замінити на однотонну текстильну, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Красиве дзеркало може стати акцентом в інтер'єрі / Фото interior
Заходячи у ванну, має все радувати, навіть мінімальними акцентами можна створити або оновити стан кімнати, – резюмувала Ангеліна Скуратова.