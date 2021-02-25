Як пережити ремонт і не розлучитися: корисні поради

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Ремонт – складний і нервовий процес, який доволі часто призводить до конфліктів в сім'ї і навіть стає причиною розлучень.
Як уникнути розбіжностей всередині сім'ї – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
Читайте Ремонт ванної кімнати: на чому не потрібно економити
Рекомендація: сходіть в ресторан перед початком ремонту і чесно скажіть, хто що очікує від готового інтер'єру… Дівчатам раджу профільтрувати всі 150 збережених фото інтер'єрів і показати 10 найкращих, які дуже подобаються,
– зазначила Руснак.
Завжди прислухайтеся до свого партнера та шукайте компроміси / Фото freepik
Цікаво Купівля квартири під оренду: яким має бути інтер'єр
І останнє: "С милым рай и в шалаше" – можете говорити це щодня і показувати заставку свого ідеального "шалаша" на телефоні,
– резюмувала Наталя Руснак.