Як підібрати килим під інтер'єр квартири: цікаві прийоми від дизайнерки

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Килими завжди вважалися елементом, який надає інтер'єру затишку, комфорту і свіжості.
Як підібрати килим, щоб він поєднувався з усіма предметами в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
Цікаво Які штори у тренді: дизайнерка інтер'єру назвала наймодніші варіанти
Килим не тільки надає затишку і забезпечує комфорт для ніг, але також відмінно справляється із завданням зонування простору і допомагає урізноманітнити інтер'єр,
– зазначила Петайкіна.
За її словами, килими завжди були в моді, а з часом просто трансформуються під різні стилі інтер'єру.
Килим повинен поєднуватися з інтер'єром / Фото pinterest
Читайте також Як підібрати міжкімнатні двері: важливі нюанси, які слід врахувати
У кожного кольорового килима є основний колір, під нього використовуйте колірні схеми,
– додала Анна Петайкіна.
За її словами, кольоровий килим додасть кімнаті "енергійного настрою".