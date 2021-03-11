Як підібрати ідеальні кольори для стін у квартирі: інструкція від дизайнерки інтер'єру

Вибір кольору для стін у квартирі і будинку – процес не легкий, адже важливо вибрати правильні відтінки, які будуть добре виглядати при будь-якому освітленні.

Як правильно підібрати кольори для будинку – розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.

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Хто хоч раз ув житті вибирав відтінок стін і нервував у процесі? Якщо ви губитеся при вигляді тисячі кольорів на віялі – без паніки, навіть досвідчений дизайнер щоразу переживає,

– зазначила Хомяк.

Як правильно підібрати кольори

1. Денне світло

За словами дизайнерки інтер'єру, відтінки слід підбирати тільки при денному світлі. Відтінок по віялу можна підібрати у квартирі біля вікна.

2. Номери кольорів і відтінків

Не забувайте записувати в блокнот:

кожне приміщення;

які кольори їм потрібні (білий, сірий, тло, акцент);

запишіть номери відтінків, які вам підходять.

3. Стікери

у вас перед очима повинна бути візуалізація майбутнього інтер'єру. Це дозволить дотримуватися концепції.

Номери відтінків на віялі дуже швидко втрачаються. Ви підібрали відтінок на одному зразку, перейшли на інший, а перший вже пропав з поля зору. Чим більше віяло – тим складніше з пошуком відтінків, вони все здаються однаковими і який сенс вибирати. Користуйтеся стікерами – приклейте стікер на відтінок, і підписуйте його. Наприклад, спальня / фон або спальня / акцент. В кінці ви зможете порівняти всі відтінки і переконатися, що підібрали те, що потрібно,

– пояснила Ольга Хомяк.

Відтінки будуть виглядати по-різному в залежності від освітлення / Фото design-interior

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4. Як робити викраси

Світлий беж або темний беж? Який вибрати? Якщо у вас є сумніви – завжди пробуйте обидва варіанти. Також враховуйте, що світло у квартирі може бути одним, а в салоні – іншим. Це вплине на відтінок. За словами дизайнерки інтер'єру, щоб "максимально близько потрапити в тон – краще вибирати відтінки з різних груп".

Викраси необхідно робити на стінах або зразках. Тільки після цього обирайте той, який більше підходить під вашу концепцію.

Відтінки потрібно вибирати після викрасsd на зразках / Фото mdom36