Як продати квартиру за хорошою ціною: 4 пункти для власника житла

Кожен власник, виставляючи нерухомість на продаж, хоче реалізувати її за вигідною ціною. Для цього квартира повинна відповідати певним вимогам.

Універсальні прийоми допоможуть швидко знайти покупця. Як підготувати квартиру перед продажем – читайте далі.

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Стан

Квартири купують у будь-якому стані, навіть без ремонту. Однак у такому випадку ціна має бути суттєво нижчою за ринкову. Якщо ж хочеться отримати гарну суму за житло, слід привести його до ладу. Можна зробити косметичний ремонт, обставити квартиру бюджетними меблями, освіжити стелю та стіни, пофарбувати батареї. Це прискорить пошук "свого" покупця.

Дивний ремонт

Незвичайні рішення в інтер'єрі, наприклад, застарілі арки, імітація цегли та ін. вплинуть на терміни продажу. Річ у тім, що подібні рішення сподобаються не всім. Оптимальний варіант – продавати житло у нейтральному вигляді. Світлі стіни, мінімум меблів, килимів та ін. – те, що додасть приміщенню свободи та прискорить продаж.

Нейтральний ремонт дозволить швидше продати нерухомість / Фото Pixabay

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Освітлення

Якщо у квартирі погане освітлення – це зіпсує враження про нерухомість. Для того щоб поліпшити ситуацію, необов'язково починати ремонт. Іноді достатньо прибрати щільні темні штори, помити вікна та поставити два торшери.

Старі елементи

Якщо у квартирі залишилися предмети подібні бабусиному килиму, старий диван, зіпсовані меблі – постарайтеся від них позбутися. Ці елементи не лише відштовхнуть покупця, але і привернуть увагу до інших аспектів. Наприклад, до проводки, сантехніки та ін.

Продаючи квартиру, не забудьте протерти пил, вимити вікна та дзеркала, а також створити свіжий аромат у приміщенні.