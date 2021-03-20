Як розширити простір у квартирі: названо корисний лайфхак

Якщо у квартирі недостатньо місця, але є лоджія, – це дозволить розширити простір. Такий прийом підійде для кухні, вітальні, дитячої або спальні.

Як збільшити приміщення за допомогою лоджії, і які нюанси є у такому рішенні, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Якщо у вас квартира з лоджією, то ви можете збільшити своє житло досить простим способом, об'єднавши простір лоджії з однією з кімнат, якщо це дозволяють у вашому ЖК! Вкрай важливо розуміти, що лоджія і балкон – це два абсолютно різних простори,

– зазначила Морозова.

Балкон і лоджія: у чому різниця

Балкон Виступаюча частина кімнати, яка відокремлена від основного приміщення стіною з дверима.

Лоджия Ніша, яка знаходиться безпосередньо всередині фасаду будівлі.

Объединение комнаты с лоджией: минусы

Далеко не у всіх будинках є можливість об'єднати лоджію з кімнатою, є маса нюансів, і потрібно завжди запрошувати фахівців, які підкажуть, можна чи ні, і дадуть чіткі вказівки, як це можна зробити, в залежності від конструктиву самого будинку,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Вона підкреслила, що якщо робити все на свій страх і ризик, не знаючи нюансів, це може призвести до негативних наслідків, зокрема, обвалу стін.

Крім того, об'єднана лоджія вимагає додаткового утеплення і опалення по стінах, підлозі та стелі.

На лоджії можна зробити зону для хобі або куточок для читання / Фото roomester

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Переваги об'єднаної лоджії

розширення простору;

можливість втілити безліч інтер'єрних ідей.

Спальня + лоджія

Дозволяє облаштувати:

зону для мейк-апу;

робоче місце;

зону відпочинку (м'який диван або пуф);

розмістити вішалку з одягом.

Спальня стане просторішою і комфортнішою за рахунок лоджії / Фото roomester

Вітальня + лоджія

Є можливість зробити:

робочу зону;

куточок для читання;

міні-оранжерею;

місце для хобі;

домашній спортзал;

книжкові полиці.

Кухня + лоджія

Дозволяє:

розмістити їдальню;

винести робочу зону в лоджію;

зробити оригінальний бар;

розширити стільницю.

На лоджії можна організувати затишну обідню зону / Фото roomester

Дитяча + лоджія

Дає можливість:

збільшити кімнату;

розширити зону для ігор;

зробити робочу зону з письмовим столом;

облаштувати місце для зберігання дитячих речей (книги, іграшки та ін.);

розмістити гойдалки для дитини.

За допомогою лоджії можна отримати додатковий простір​ / Фото roomester