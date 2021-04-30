Розстановка меблів у квартирі: яких помилок потрібно уникати

Грамотна розстановка меблів забезпечує затишок і комфорт під час проживання. Також вона впливає на вигляд приміщення в цілому.
В процесі розстановки предметів меблів потрібно уникати деяких помилок. Детальніше розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Композиція – одна з головних засад інтер'єру. Гармонійна розстановка створює візуальну цілісність і найголовніше – комфорт,
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Як правильно розставити меблі
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Відсутність плану розстановки
Ця помилка може призвести до того, що меблі у приміщенні не будуть виглядати гармонійно. Слід заздалегідь співвіднести розміри кімнати з меблями, виміряти габарити предметів і створити креслення.
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Відсутність зонування
У кожній кімнаті потрібно визначити функціональні зони. Це робиться в залежності від потреб членів сім'ї.
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План освітлення без урахування розміщення меблів
Це одна з найбільш фатальних помилок: самотня люстра в середині кімнати, яка обідній стіл, що стоїть далеко від неї, без локального освітлення, чи крісло, яке стоїть в дальньому кутку з забутим додатковим освітленням, туалетний столик без підсвічування. Все це внесе дисбаланс в інтер'єр і дискомфорт в будинку,
– пояснили дизайнери інтер'єру.
Грамотна розстановка меблів забезпечить комфорт / Фото pinterest
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Розстановка меблів уздовж стін
Раніше було модно розміщувати меблі уздовж стін, проте це рішення залишилося в минулому. Зараз же меблі слід ставити в середині кімнати. Це дозволить створити затишний простір, який виглядає стильно й оригінально.
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Занадто багато меблів
Якщо кімната маленька, не варто забивати її меблями. Використовуйте тільки необхідні предмети.
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Шафа, яка не вписується в інтер'єр
Шафа – елемент, який повинен перегукуватися з інтер'єром.
Розставляти меблі потрібно після того, як буде точне креслення / Фото pinterest
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Незручні проходи
При розстановці меблів потрібно враховувати точні розміри, щоб проходи були зручними.
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Невраховане відкривання дверей
Не варто забувати про цю умову при розстановці, щоб у процесі відкривання дверей не зачіпали меблі,
– резюмували дизайнери інтер'єру.