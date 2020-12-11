Дитяча кімната – серце квартири, адже заради дитини батьки готові докласти максимум сил та зусиль.

Для того щоб дитяча вийшла ідеальною, слід врахувати кілька нюансів, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart в Instagram.

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Меблі

Предмети меблів у дитячій кімнаті мають відповідати зросту дитини. Це стосується, наприклад, стільчиків і столиків. До слова, є моделі, які трансформуються (наприклад, ніжки можна зробити вище або нижче).

Творчість

Це те, що дозволяє дитині виражати себе. Дитина може малювати самостійно або ви можете змінювати обстановку завдяки малюнкам у кімнаті. У цьому вам допоможе грифельна стіна.

На грифельних дошках можна малювати, залишати послання і записки / Фото dekormyhome

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Знання

Відмінним рішенням для дитячої стане стіна, на якій можна щось вивчати. Наприклад, актуальні мапа світу і України.

Мапа не лише дасть нові знання дитині, а й прикрасить інтер'єр / Фото postroika

Відсутність кордонів

Якщо ваш малюк спокійний уві сні – відмовтеся від огорож. Розгляньте варіант низького ліжка, щоб дитина була рухливою і в будь-який потрібний для неї момент могла самостійно злізти.

Зберігання

Організуйте зручне для дитини зберігання іграшок. Вони повинні розміщуватися так, щоб у будь-який момент діти могли самостійно їх дістати.

Ліжко

Відпочинок дитини повинен бути максимально комфортним. Вибирайте широке ліжко. Наприклад, для дошкільнят має бути ширина близько 80 см. Для дітей старшого віку – від 1 м.

Ліжко потрібно підбирати під вік дитини / Фото woodsoft