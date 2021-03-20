Як створити особливу атмосферу у квартирі та будинку: крутий спосіб

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Навіть найдорожчий ремонт не гарантує затишок у домі. Один з найбільш важливих нюансів у квартирі – правильний настрій.
Як створити потрібний настрій, який забезпечить затишок і комфорт вдома, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Нічого так не задає настрій, як світло. Особисто мене нічого так не дратує, як повністю увімкнене світло вранці взимку... Хочеться чогось більш приглушеного і затишного, щоб очі встигали звикнути до освітлення. Або створити затишну атмосферу для перегляду фільму. До речі, для романтичної вечері не обов'язково купувати свічки, можна продумати в обідній зоні спеціальний сценарій освітлення,
– зазначила Пашковська.
Вона уточнила, що багато фішок користуються популярністю серед власників житла.
За словами дизайнерки інтер'єру, світло ділиться на кілька рівнів:
Анна Пашковська порекомендувала для максимального комфорту використовувати хоча б 2 рівні світла у приміщенні.
За допомогою кількох сценаріїв світла можна створити особливу атмосферу/ Фото pinterest
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Лайфхак на випадок несподіваних візитів гостей: будь-який бардак у кімнаті можна приховати, якщо заправити ліжко і включити приглушене світло,
– резюмувала Анна Пашковська.