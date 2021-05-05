Як створити у звичайній ванній атмосферу SPA: 5 корисних порад

Ванна кімната – приміщення, де має панувати особлива атмосфера. Вона повинна спонукати до розслаблення та відпочинку.

Для цього необхідно продумати кілька моментів ще на етапі ремонту. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Всі ми любимо поніжитися у теплій ароматній ванній з пінкою та келишком вина. Але як зробити так, щоб ванна кімната сприяла розслабленню та релаксу?

– зазначила Морозова.

5 порад, як створити особливу атмосферу у ванній

1. Освітлення

У ванній кімнаті обов'язково слід продумати додаткове світло. За словами дизайнерки інтер'єру, воно має бути теплим і приглушеним. Як джерела світла можна використовувати підвісні світильники, вбудоване LED-підсвічування, закарнізне підсвічування у стелі над ванною. Вікторія Морозова наголосила, що лише за допомогою зміни світлового сценарію можна створити інший настрій.

2. Сантехніка

Сантехніка у ванній кімнаті має бути якісною – це обов'язкова умова повноцінного релаксу. Крім того, потрібна хороша вентиляція.

У ванній кімнаті має бути комфортно та затишно / Фото pinterest

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3. Продумане зберігання

Дизайнерка інтер'єру уточнила, що домашня СПА-зона немислима без різних баночок і пляшечок, а їх потрібно десь зберігати. Для того щоб вони не накопичувалися на бортику ванної, продумайте системи зберігання всюди, де це можливо.

У ванній кімнаті слід продумати зберігання / pinterest

4. Палітра

Перед ремонтом оберіть кольори та відтінки для ванної кімнати. Детально продумайте їх поєднання. Якщо ж ремонт вже завершений, акценти можна зробити за допомогою текстилю та декору.

5. Природні елементи

Для того щоб створити особливу атмосферу у ванній кімнаті, використовуйте живі рослини. Відмінний варіант – стабілізований мох, якому не потрібне денне світло.

Умивальник з каменю, меблі з фактурного дерева. Природні елементи сприяють розслабленню,

– резюмувала Вікторія Морозова.