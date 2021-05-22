Як убезпечити квартиру перед відпусткою: про що важливо не забути

У сезон відпусток і тривалих канікул кожен власник турбується про своє житло, тому важливо захистити квартиру від непередбачених ситуацій.

Для цього потрібно не забути про декілька моментів. Що допоможе убезпечити житло на випадок тривалого від'їзду – читайте нижче.

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Протікання

Протікання води – одна з найпоширеніших проблем, яка трапляється, в тому числі в період відпусток. У подібних НС можна не тільки завдати шкоди собі та сусідам, пошкодивши стіни й перекриття, але й залити меблі та техніку. Для того щоб уникнути проблеми, перед від'їздом необхідно перекрити воду у квартирі.

Газ і освітлення

Ще один варіант – встановити датчик протікання води. Він реагує на вологу, посилає сигнал контролеру, який блокує подачу води в житло. Також система оповіщає про подію власника квартири.

Якщо у вас газ – кран його подачі потрібно відключити на період відсутності. Також з метою безпеки можна використовувати датчики витоку газу, пожежо- і димозахисту та реле напруги. Перед відпусткою слід перевірити всі електроприлади й відключити їх.

Перед від'їздом відключіть кран подачі газу / Фото pinterest

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Рослини

Якщо ви любитель кімнатних квітів, необхідно подбати про те, хто буде за ними стежити у період вашої відсутності. Якщо варіантів немає, можна використати автоматичну систему поливу. Це рішення дозволить зберегти живі рослини навіть при тривалому від'їзді.

Заздалегідь подумайте про те, хто буде стежити за рослинами / Фото pinterest

Двері, вікна, сигналізація, камери

Як відомо, сезон відпусток – період активної роботи злодіїв. Особливо це стосується тих будинків, де немає охорони та консьєржа. Тому важливо убезпечити себе від крадіжок. Звичайно ж, оптимальним варіантом є сигналізація та відеоспостереження. Існують системи, якими можна управляти зі смартфона, бачити, що відбувається у квартирі та біля неї, і в разі необхідності натиснути "тривожну" кнопку, щоб включилася сирена. Якщо ви проживаєте на першому поверсі – подбайте також про вікна. Бажано, щоб на них були решітки.

На вікнах першого поверху повинні бути решітки / Фото pinterest