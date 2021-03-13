Як вибрати ідеальний матрац: 5 кроків

Для того щоб сон був здоровим, а відпочинок повноцінним, необхідно правильно підібрати матрац.

Що потрібно врахувати при виборі матраца – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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5 кроків для вибору ідеального матрацу

1. Вибір жорсткості матрацу

Цей пункт є однією з основних характеристик ортопедичного матрацу. За словами дизайнерки інтер'єру, найкращим варіантом для комфортного відпочинку є матраци середньої жорсткості.

2. Вага власника

Цей фактор обов'язково має враховуватися при виборі матрацу. Від нього залежить термін дії виробу і відчуття жорсткості матрацу. Не рекомендується перевищувати показник максимальної ваги (вказується у характеристиках) на одне спальне місце. Крім того, бажано мати запас на 5-20 кг.

Якісний матрац потрібно підбирати індивідуально / Фото dizajngid

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3. Висота матрацу

Від цього фактору залежить зручність відпочинку. Найбільш тонкими вважаються матраци до 14 см. Вони розраховані здебільшого на дітей або сезонне використання дорослими. За словами фахівців, тонкі моделі можуть негативно впливати на здоров'я та зашкодити хребту, якщо у власника велика вага.

4. Пружинний чи безпружинний

Існують:

Безпружинні матраци з ортопедичними властивостями . При виборі варто орієнтуватися на наповнювач – від нього залежить жорсткість виробу.

. При виборі варто орієнтуватися на наповнювач – від нього залежить жорсткість виробу. Безпружинні матраци з ППУ . Є найбільш поширеним бюджетним варіантом безпружинних матраців.

. Є найбільш поширеним бюджетним варіантом безпружинних матраців. Матраци, оснащені незалежними блоками пружин . Кожна з пружин знаходиться в окремому чохлі.

. Кожна з пружин знаходиться в окремому чохлі. Пружинні матраци Боннель. Цей вид не володіє ортопедичними властивостями.

5. Наповнення матрацу

Матраци з ефектом пам'яті виготовлені з матеріалу зі спіненої структури, яка дозволяє легко набути форму тіла, а згодом повернутися у початкову форму.

виготовлені з матеріалу зі спіненої структури, яка дозволяє легко набути форму тіла, а згодом повернутися у початкову форму. Холлофайбер і струттофайбер – гіпоалергенний, легко повертається у початкову форму, має широкий діапазон жорсткості.

– гіпоалергенний, легко повертається у початкову форму, має широкий діапазон жорсткості. Кокосова койра – не алергенний матеріал, швидке випаровування вологи. Використовують не лише для дорослих, але і для дитячих матраців,

– пояснила Наталя Руснак.

– пояснила Наталя Руснак. Латекс є матеріалом для наповнення ортопедичних матраців, оскільки набуває форму тіла і чудово підтримує хребет.

є матеріалом для наповнення ортопедичних матраців, оскільки набуває форму тіла і чудово підтримує хребет. Пінополіуретан – звичний поролон з різними ортопедичними добавками, має хороші характеристики за невеликою ціною.

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5 кроків для вибору ідеального матрацу

1. Вибір жорсткості матрацу

Цей пункт є однією з основних характеристик ортопедичного матрацу. За словами дизайнерки інтер'єру найкращим варіантом для комфортного відпочинку є матраци середньої жорсткості.

2. Вага власника

Цей фактор обов'язково має враховуватися при виборі матрацу. Від нього залежить термін дії виробу і відчуття жорсткості матрацу. Не рекомендується перевищувати показник максимальної ваги (вказується у характеристиках) на одне спальне місце. Крім того, бажано мати запас на 5-20 кг.

Фото

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3. Висота матрацу

Від цього фактору залежить зручність відпочинку. Найбільш тонкими вважаються матраци до 14 см. Вони розраховані здебільшого на дітей або сезонне використання дорослими. За словами фахівців, тонкі моделі можуть негативно впливати на здоров'я та зашкодити хребту, якщо у власника велика вага.

4. Пружинний чи безпружинний

Існують:

Безпружинні матраци з ортопедичними властивостями . При виборі варто орієнтуватися на наповнювач – від нього залежить жорсткість виробу.

. При виборі варто орієнтуватися на наповнювач – від нього залежить жорсткість виробу. Безпружинні матраци з ППУ . Є найбільш поширеним бюджетним варіантом безпружинних матраців.

. Є найбільш поширеним бюджетним варіантом безпружинних матраців. Матраци, оснащені незалежними блоками пружин . Кожна з пружин знаходиться в окремому чохлі.

. Кожна з пружин знаходиться в окремому чохлі. Пружинні матраци Боннель. Цей вид не володіє ортопедичними властивостями.

5. Наповнення матрацу

Матраци з ефектом пам'яті виготовлені з матеріалу зі спіненої структури, яка дозволяє легко набути форму тіла, а зголом повернутися у початкову форму.

виготовлені з матеріалу зі спіненої структури, яка дозволяє легко набути форму тіла, а зголом повернутися у початкову форму. Холлофайбер і струттофайбер – гіпоалергенний, длегко повертається у початкову форму, має широкий діапазон жорсткості.

– гіпоалергенний, длегко повертається у початкову форму, має широкий діапазон жорсткості. Кокосова койра – не алергенний матеріал, швидке випаровування вологи. Використовують не лише для дорослих, але і для дитячих матраці,

– пояснила Наталя Руснак.

– пояснила Наталя Руснак. Латекс є матеріалом для наповнення ортопедичних матраців, оскільки набуває форму тіла і чудово підтримує хребет.

є матеріалом для наповнення ортопедичних матраців, оскільки набуває форму тіла і чудово підтримує хребет. Пінополіуретан – звичний поролон з різними ортопедичними добавками, має хороші характеристики за невеликою ціною.

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