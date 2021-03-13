Як вибрати ідеальний матрац: 5 кроків

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Для того щоб сон був здоровим, а відпочинок повноцінним, необхідно правильно підібрати матрац.
Що потрібно врахувати при виборі матраца – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Цей пункт є однією з основних характеристик ортопедичного матрацу. За словами дизайнерки інтер'єру, найкращим варіантом для комфортного відпочинку є матраци середньої жорсткості.
Цей фактор обов'язково має враховуватися при виборі матрацу. Від нього залежить термін дії виробу і відчуття жорсткості матрацу. Не рекомендується перевищувати показник максимальної ваги (вказується у характеристиках) на одне спальне місце. Крім того, бажано мати запас на 5-20 кг.
Якісний матрац потрібно підбирати індивідуально / Фото dizajngid
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Від цього фактору залежить зручність відпочинку. Найбільш тонкими вважаються матраци до 14 см. Вони розраховані здебільшого на дітей або сезонне використання дорослими. За словами фахівців, тонкі моделі можуть негативно впливати на здоров'я та зашкодити хребту, якщо у власника велика вага.
Цікаво Вибір фарби для квартири і будинку: факти від дизайнерки інтер'єру
Цей пункт є однією з основних характеристик ортопедичного матрацу. За словами дизайнерки інтер'єру найкращим варіантом для комфортного відпочинку є матраци середньої жорсткості.
Цей фактор обов'язково має враховуватися при виборі матрацу. Від нього залежить термін дії виробу і відчуття жорсткості матрацу. Не рекомендується перевищувати показник максимальної ваги (вказується у характеристиках) на одне спальне місце. Крім того, бажано мати запас на 5-20 кг.
Фото
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Від цього фактору залежить зручність відпочинку. Найбільш тонкими вважаються матраци до 14 см. Вони розраховані здебільшого на дітей або сезонне використання дорослими. За словами фахівців, тонкі моделі можуть негативно впливати на здоров'я та зашкодити хребту, якщо у власника велика вага.
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