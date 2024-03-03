Триповерховий пентхаус здають за космічну суму: який вигляд має найдорожча квартира Києва
Джерело:Obozrevatel
У мережі показали, як виглядає найдорожча квартира у Києві. Орендувати триповерховий пентхаус можна за 762 тисячі гривень у місяць.
Ціни на оренду нерухомості у Києві суттєво зросли. Зокрема, у 2023 році за однокімнатну квартиру можна було платити від 8 тисяч гривень. Тим часом станом на 2024 рік вартість оренди стартує вже від 12 тисяч. Окрім того, прогнозують, що тенденція здорожчання продовжиться.
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Що відомо про найдорожчу квартиру у Києві
Пентхаус розташований на вулиці Ковпака. Його площа становить 485 квадратних метрів. Окрім того, в оренду входить тераса площею 200 квадратних метрів.
Апартаменти повністю укомплектовані всіма необхідними меблями та побутовою технікою світових виробників Італії, Німеччини. Встановлено систему "Розумний будинок", сигналізація з відеоспостереженням, кондиціювання, фільтрація води,
– мовиться в оголошенні.
У помешканні – декілька спалень / OLX
Пентхаус – з сучасним ремонтом / OLX
- На першому поверсі помешкання – вітальня, спальня/кабінет, кухня-їдальня, 2 балкони, 2 гардеробні, гостьовий cанвузол, ванна кімната;
- на другому – чотири спальні та гардеробні, спортзал, зал для фуршетів, камінний зал з мармуровим каміном, сауна;
- на третьому – лаунж-зона з баром.
Наголошують, що помешкання – дуже комфортне й закриває усі потреби.