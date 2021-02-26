Як використовувати акценти в інтер'єрі: правила і важливі нюанси

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Яскраві акценти дозволяють зробити інтер'єр квартири або будинку унікальним і цікавим.
Як правильно використовувати кольорові акценти – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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У вас, бувало, таке відчуття, коли хочеться додати кольору в інтер'єр, але страшно переборщити, зробити приміщення строкатим? Адже правильно підібрати і розставити акценти в інтер'єрі – ціле мистецтво,
зазначила Морозова.
Розставляючи кольорові акценти, дотримуйтеся головного правила / Фото pinterest
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В іншому випадку колір "розмиється" і стане допоміжним. Тому у приміщенні використовуйте тільки кілька деталей акцентного кольору або його відтінків,
– пояснила Вікторія Морозова.
Для красивого акценту достатньо кількох деталей / Фото pinterest