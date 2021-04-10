Як зробити круте житло зі смартквартири: 3 обов'язкових пункти

Джерело:Інстаграм Каті Лошакової
Смартквартири протягом кількох років є популярним варіантом житла. Особливо це стосується мегаполісів.
Найчастіше смартквартири купують самотні люди й молоді пари. Що потрібно передбачити, щоб зробити таке житло комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.
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SMART - так можна назвати не всі малометражки. Чому стали застосовувати цю назву до всіх квартир по 20 квадратних метрів – я не знаю, але ви повинні розуміти, що будинок стає розумним тільки зі заздалегідь обдуманими деталями,
– зазначила Лошакова.
Дизайнер уточнила, що планування є найважливішим етапом для будь-якого інтер'єру.
Планування житла потрібно продумати заздалегідь / Фото pinterest
Проаналізуйте свої звички: коли приходите, що і куди кладете, де ставите взуття, вішаєте одяг, скільки готуєте, і де, якого розміру потрібне ліжко, працюєте вдома чи в офісі, а якщо вдома, то якого розміру має бути стіл і т.д. Пройдіться по всіх зонах і зберіть до списку всі меблі, що вам будуть необхідні у малометражці,
– порекомендувала вона.
Також в інтернеті можна знайти сайти з планувальником квартир (спеціальні знання для цього не потрібні), створити приміщення за розмірами своєї квартири та зробити проєкт. Будьте готові до того, що доведеться йти на компроміси: підбирайте меблі, які будуть і зручними, і функціональними.
Створіть проєкт квартири в інтернеті / Фото pinterest
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У смартквартирах не варто нехтувати конструкторами. Можна підібрати журнальний стіл, який перетворюється на обідній, або шафу, з якої виїжджає ліжко. Це дозволить зробити житло комфортним.
Уважно підбирайте меблі / Фото pinterest
У будь-якій квартирі всю електрику потрібно продумати заздалегідь. Порахуйте, скільки розеток вам знадобиться на кухні, де буде підключатися ноутбук, чи буде торшер, робот-пилосос і т.д. Також сплануйте сценарії освітлення: основне, функціональне й атмосферне.
Світло допоможе зробити приміщення більш просторим / Фото pinterest