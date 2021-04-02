Як зробити квартиру затишною: 7 предметів, які змінять ваш інтер'єр

Джерело:Інстаграм Дар'ї Манілової
Ремонт житла є складним і трудомістким процесом. Однак навіть найдорожчий дизайн не гарантує затишок квартирі і будинку.
Створити особливу атмфосферу і настрій вдома можна самостійно. Які предмети допоможуть це зробити – розповіла дизайнерка інтер'єру Дарина Манілова.
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Згоден з виразом, що затишок створюється своїми руками? Вважаю, що він повинен бути не лише вдома, але і на робочому місці. Що мені допомагає створити атмосферу спокою і гармонії навколо, і що я рекомендую використовувати у декорі своїм клієнтам?
– зазначила Манілова.
1. Дерево і природні матеріали в інтер'єрі: бетон, камінь та ін.
2. Рослини.
Зелені рослини прикрасять будь-який інтер'єр / Фото pinterest
3. Картини, постери.
Потрібний настрій приміщенню подарують картини / Фото pinterest
4. Постільна білизна з натуральних матеріалів: льон, шовк.
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5. Свічки з соєвого воску ручної роботи з потріскуванням/імітацією багаття.
Свічки завжди вважалися елементом, який створює особливу атмосферу / Фото wbkids
6. Дерев'яні шафи/стелажі.
7. Скандинавські меблі IKEA.
Меблі IKEA, за словами дизайнерки інтер'єру, дозволять створити затишок / Фото pinterest